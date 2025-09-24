Vigilar la próstata, actitud vital a partir de los 50 años

Carmen Pérez Novo es ginecóloga

La próstata es un pequeña glándula, con forma de nuez, que forma parte del sistema reproductor masculino. Se encuentra debajo de la vejiga urinaria y delante del recto. Produce parte del líquido que se encuentra en el semen.

Las enfermedades más frecuentes de la próstata son la prostatitis, inflamación de dicha glándula que suele aparecer en adultos jóvenes o personas de edad media; y la hiperplasia benigna o adenoma prostático, que consiste en un aumento de su tamaño y que resulta de la proliferación del tejido glandular y del estroma.

Hay que tener en cuenta que la próstata tiende a crecer con la edad y bloquea la uretra o la vejiga, lo cual puede producir problemas al orinar. Por otra parte, cuando las células comienzan a proliferar, a multiplicarse sin control, aparece el temido cáncer, muy común en los hombres.

En líneas generales, la hiperplasia benigna de próstata, en fase inicial, no suele causar síntomas. Cuando estos aparecen, suelen ser: necesidad de orinar con mayor frecuencia, dificultad para iniciar la micción y para vaciar la vejiga por completo, disminución o interrupción del flujo de orina, sangre en la orina y en el semen…

Ahora bien, lo más importante de todo este asunto es que los hombres tienen que vigilar y cuidar su próstata. No queda otro remedio. A partir de 50 años, se recomienda un análisis de sangre, para medir el antígeno prostatico especifico (PSA), una proteína producida por la próstata. Sus niveles elevados pueden significar problemas en la glándula, como cáncer o hiperplasia benigna. También se aconseja un tacto rectal, para palpar la próstata a través de la pared del recto y detectar bultos o áreas anormales, si las hubiera.

Sepan que el cáncer de próstata, en sus inicios, no da síntomas. Si existen antecedentes familiares de cáncer de próstata de primer grado o si es de raza afroamericana, se debe comenzar a los 45 años. También se realiza seguimiento urinario y, si existen síntomas prostáticos, se hace una ecografía abdominal o del aparato urinario.

En cuanto a los tratamientos, son variados. Si no responden al tratamiento médico, según el Dr. Rodrigo Gil –urólogo de Insuas Urología–, "en la hiperplasia benigna de próstata hay múltiples tratamientos quirúrgicos que se pueden personalizar en función de las preferencias del paciente, pero el tratamiento standard, consiste en la enucleación prostática con láser de Holmium".

Resumiendo: el 15 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Salud Prostática, con el objetivo de incidir en la necesidad de revisiones periódicas con el urólogo; y, por favor, señores, razonen con sentido común y superen ese temor absurdo al tacto rectal, ya que el 90 por ciento de los casos de cáncer de próstata se diagnostican en estas revisiones. Lo que significa detección precoz y mejores resultados.