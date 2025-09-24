La voz del paciente se suma a la terapia antitumoral

Hay datos cuya relevancia hace aconsejable que sean conocidos por la mayor porción de ciudadanos que resulte posible. En este caso, los datos que quiero mostrarles van directamente relacionados con el bien más importante que tenemos y sin el cual la vida se vuelve cuesta arriba: hablo de datos de salud:

–Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Esto se traduce en que en 2030 se espera que en España haya un nuevo diagnóstico cada dos minutos. En este contexto, impulsar la investigación en cáncer debe ser una prioridad para toda la sociedad.

–En 2024, en España hubo 290.441 diagnósticos nuevos de cáncer, según estimaciones del Observatorio Contra el Cáncer. En Asturias fueron 7.527.

–Los más de 140 millones de euros comprometidos por la Asociación Española Contra el Cáncer en investigación garantizan la sostenibilidad y excelencia de los proyectos. Asturias actualmente cuenta con 18 proyectos vivos, con una inversión de 2.162.835.24 euros.

–La Asociación Española Contra el Cáncer es la mayor red de investigación del cáncer en España, con más de 2.300 investigadores, distribuidos en 146 centros de investigación ubicados en 38 provincias y trabajando en todas las fases de la enfermedad, desde la prevención hasta la metástasis.

–Respaldamos 27 ensayos clínicos, mediante ayudas específicas para el desarrollo de estudios académicos o a través de convocatorias destinadas a financiar proyectos y apoyar al personal investigador. El 33 por ciento de esos ensayos son internacionales.

–Desde 2020, la Asociación ha apoyado 20 proyectos de innovación con una inversión total de más de 5 millones de euros. Hemos respaldado, de manera directa o indirecta, una docena de spin-off o empresas biotecnológicas.

–Durante 2024, se han conseguido 366 avances de investigación contra el cáncer, derivados de proyectos apoyados por la Asociación. Esta cifra supone un promedio de un resultado al día.

Los datos cuantitativos hablan por sí mismos. Pero considero de interés mencionar cómo se consigue la excelencia en el resultado. La estrategia de la Asociación en investigación pone el foco en los tumores de baja supervivencia; impulsa el talento acompañando a la comunidad científica a lo largo de toda su carrera para que puedan dar continuidad a sus proyectos; investiga el impacto real en el paciente; trabaja en todas las fases de la enfermedad; impulsa la innovación en ciencia; participa proyectos avanzados; respalda los ensayos clínicos; y coopera en proyectos de alcance internacional.

Asimismo, la Asociación Española Contra el Cáncer, a través de un proyecto pionero en España, incorpora al paciente en la investigación. Centrar la investigación oncológica en el paciente de cáncer significa también incorporar su voz a los procesos de selección y seguimiento de proyectos de investigación en cáncer para que los investigadores cuenten con sus opiniones y recomendaciones. Con esta idea nace "Patient Advocacy", un programa pionero en España, impulsado por la Asociación Española Contra el Cáncer desde hace ya un lustro, que tiene como objetivo incorporar la voz de los pacientes en la investigación oncológica. "Patient Advocacy" busca ofrecer una visión más real y cercana de las necesidades clínicas de los pacientes. Además, refuerza su papel como actores clave en la toma de decisiones dentro de la investigación.

La investigación con enfoque centrado en el paciente tiene un impacto directo en la salud pública, ya que influye en el diseño de tratamientos, políticas sanitarias y estrategias de prevención, y además responde a una tendencia global hacia una investigación médica más inclusiva y colaborativa. Actualmente, el programa cuenta con más de 30 pacientes procedentes de 10 provincias españolas.

La investigación en cáncer se traduce en más vida. El esfuerzo de la Asociación en impulsar la investigación oncológica tiene como objetivo seguir aumentando la supervivencia, mejorar la calidad de vida de los pacientes y contribuir para que puedan acceder a los resultados de investigación. Superar el 70 por ciento de supervivencia para el año 2030 constituye el gran reto para generar un impacto real en la calidad de vida de las personas. Podemos conseguirlo si nos aliamos ¡todos contra el cáncer!