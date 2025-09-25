El preocupante dato que ha desvelado la ciencia sobre el aumento de infartos en jóvenes: estos son los errores más comunes que envejecen tu corazón

La salud del corazón no es un tema menor. Llevar una vida activa y seguir una dieta variada es la clave para prevenir enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, a veces, tener buenos hábitos no es suficiente.

Sobre esto ha compartido un vídeo en TikTok el cardiólogo Aurelio Rojas. El experto pone el foco en el aumento de los infartos en gente joven. Una problemática que refleja que, a pesar de cuidarnos, el estilo de vida puede pasarnos factura.

"Hay algo que como cardiólogo me preocupa y me gustaría saber tú qué opinas. El número de infartos en gente joven está subiendo cada año y lo más fuerte es que muchas de estas personas son deportistas y se cuidan y es que aunque parece que cada vez nos cuidamos más el estilo de vida moderno está en vejeciendo en nuestros corazones así que estos son los cinco errores diarios que más te acercan a un infarto joven", explica Rojas.

"Error uno, los ultraprocesados, harinas, azúcares y grasas trans inflamación silenciosa desde la infancia aunque no lo notes cada bocado. Deja huella".

"Error número dos, el músculo protege tu corazón si no entrenas fuerza estás más expuesto".

"Error número tres fumar, bapear o algunas sustancias ilegales no pienses que porque sea poco o de vez en cuando no te va a pasar nada porque pueden ser el desencadenante", añade.

"Error cuatro, dormir poco o vivir acelerado no es normal tu sistema nervioso lo sufre y tu corazón también", señala el cardiólogo.

"Y error cinco y muy importante es que no nos sirve solo una analítica normal. ¿Conoces tus niveles de apove, conoces tus niveles de lipoproteína, sabes cuál es tu inflamación vascular? solicítaselo a tu médico como ves los infartos ya no son cosa de mayores pero casi todas las causas se pueden prevenir empieza hoy", recurda el médico.