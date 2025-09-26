Dormir de lado, el truco estrella de Harvard para mejorar tu salud: tres consejos fáciles para aplicarlo esta noche

Dormir bien es mucho más que descansar: también puede marcar la diferencia en tu salud a largo plazo. Y según una experta de Harvard, basta con pequeños gestos para que tu postura en la cama trabaje a tu favor.

La postura que más beneficios aporta

La Dra. Trisha Pasricha, profesora en la Facultad de Medicina de Harvard, asegura que dormir de lado es la mejor postura para el organismo. No solo ayuda a mantener la columna recta de manera natural, sino que también reduce dolores, mejora la digestión y hasta puede aliviar la acidez estomacal.

“Quienes duermen de lado y aplican ciertos ajustes se despiertan con menos molestias cervicales y lumbares”, explica en un vídeo que ya se ha hecho viral en redes sociales.

Los tres trucos de la experta

Una almohada entre las rodillas. Flexionar ligeramente las piernas y colocar una almohada ayuda a alinear la espalda y reduce la presión en las caderas. Abrazarte a ti mismo. Colocar el brazo que queda debajo en forma de abrazo endereza la columna de manera natural y evita tensiones. El lado izquierdo, tu aliado. Dormir sobre este costado facilita la digestión y minimiza la acidez, ya que evita que el ácido del estómago suba al esófago.

¿Y si duermo sobre el lado derecho?

Pasricha aclara que también tiene sus ventajas. En especial si tomas medicación por la noche, ya que dormir de este lado favorece que los fármacos se absorban más rápido en el intestino.

¿Se puede controlar la postura?

Aquí llega la parte complicada: no siempre es posible elegir cómo dormir. El neurólogo Raman Malhotra, de la Universidad de Washington, advierte que obsesionarse con controlar la postura puede ser más perjudicial que beneficioso. La clave, dice, está en algo mucho más sencillo: cómo te sientes al despertar.