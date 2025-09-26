Lucía Galán, pediatra: "Los niños escolarizados tiene entre seis y ocho infecciones durante otoño- invierno; eso equivale a estar malos cada semana y media"

Lucía Galán, pediatra y divulgadora asturiana con un millón de seguidores en Instagram, contesta en su último vídeo colgado en redes sociales a las grandes dudas de padres y madres a raíz de la vuelta al cole de sus hijos. Una de ellas es la siguiente: ¿Es normal que mi pequeño lleve dos semanas de clase y ya esté malo?

Galán responde con rotundidad: "Sí, es normal". Según la popular médica, los niños escolarizados tienen de media al año entre seis y ocho infecciones, que normalmente se suelen centralizar en el otoño y en el invierno. "Eso, si hacemos cálculos, equivale a que estén una semana malos y una semana y media bien. Yo sé que es una lata, pero es así", asegura.

Está malo, pero lo llevo al cole igual...

"Lucía mi pediatra" resuelve más dudas. "Mi hijo está malo, pero me dicen en la guardaría que lo lleve igual para que no pierda la rutina". Mal hecho. "Por varios motivos", explica la médica. El primero, porque el niño no se va a encontrar bien, y el segundo, porque "no sabemos qué proceso tiene, pero casi con toda seguridad será infeccioso". Por tanto, si lo llevamos a clase, "más de la mitad de los escolares del aula se pondrán malos". Lucía Galán es muy clara en este asunto: "Cuando están enfermos, los niños tienen que estar en casa. Y no vale darles un ibuprofeno y mandarlos al colegio igual".

Cuándo ir al pediatra

Depende de la edad, pero si tiene 5 o 6 años y tiene fiebre y mocos no hace falta ir corriendo al pediatra. "Podemos esperar unos días", dice "Lucía mi pediatra". Ahí la clave es conocer bien el concepto de "buen estado general". "Si está malito, pero tiene buena actividad, buen color, buen estado de ánimo... Tiene buen estado general y no hace falta ir a Urgencias". Por supuesto, si empeora y la fiebre sigue bajando y ya ni come, hay que ir al centro de salud.

Mi peque ha pasado al instituto y no quiero ir a clase

Es otra de las guerras de los padres. Lucía Galán manda un mensaje de calma: "Esto es muy habitual. A los niños les gustan las rutinas. Les encanta hacer las cosas siempre de la misma manera. Los niños, y cuanto más pequeños son, tienen menos herramientas para gestionar estas situaciones". Ante ello, cobra especial importancia la actitud de los padres. "Si nos enfrentamos desde la ansiedad, el miedo... Todo eso se lo traspasamos a nuestros hijos", advierte. En su lugar, hay que afrontar el cambio con realismo, pero también con un "chute de optimismo y calma".

Los tics nerviosos

También son frecuentes en la infancia y están asociados con picos de estrés o cambios en casa. Con la vuelta al cole, los tics reaparecen en niños que son propensos a ellos. "No hay que enfadarse, no hay que reñir, no hay que intentar corregirles... Porque es un movimiento involuntario como respuesta a una situación de estrés. Con los tics siempre hay que trabajar en la base: a la situación de estrés o de ansiedad. Hay que hablar sobre ellos, intentar hacer rutinas, hacer ejercicios de meditación... Y si los tics se mantienen en el tiempo, es aconsejable acudir al pediatra para poder ir a terapia", explica.

Dos niños estudiando. | Olia Danilevich/ Pexels / Elena Casero

Consejos para que estudien solos

Todo depende de la edad, pero Lucía Galán insiste en que "no debemos caer en el error de hacerles la ficha o los deberes" a nuestros hijos. Porque "eso es pan para hoy, hambre para mañana", apunta. Su consejo es el que aplicó con sus hijos. Consiste en hacer con ellos el primer ejercicio, pero dejarles solos para el resto. "Y cuando lleguen al último, que avisen. Y de verdad que funciona. Es muy bueno que los niños desde pronto aprendan a estar solos frente al papel, y cada vez van congiendo más autonomía. ¿Que se frustarán? Claro que sí, pero tienen que aprender a gestionarlo", profundiza.