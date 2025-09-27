Álvaro Fernández aclara un mito sobre la regla y enciende el debate en redes: “Los ovarios no pueden doler”

El farmacéutico y divulgador sanitario Álvaro Fernández ha vuelto a revolucionar las redes sociales con uno de sus vídeos explicativos. Esta vez, con un dato que ha dejado a muchos usuarios sorprendidos: los ovarios no duelen durante la menstruación.

El dato que rompe esquemas

“Los ovarios no pueden doler porque no tienen sensibilidad ni receptores del dolor”, explicó en su perfil, dejando claro que lo que en realidad provoca esas molestias tan comunes cada mes son las contracciones que realiza el útero para expulsar los restos de su pared.

Un dato que, aunque avalado por la ciencia, ha generado desconcierto entre muchas mujeres acostumbradas a referirse a sus dolores menstruales como un “dolor de ovarios”.

Reacciones en cadena

Las redes no tardaron en reaccionar con comentarios de todo tipo. “A mí me da igual si son los ovarios o el útero, pero doler duele”, respondía una seguidora, mientras otra ironizaba: “Te metes en unos fregaos…”.

Lejos de quedarse en anécdota, la explicación de Fernández ha abierto un nuevo debate sobre la importancia de la educación menstrual y de hablar claro sobre lo que realmente ocurre en el cuerpo femenino.