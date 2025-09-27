El doctor Aurelio Rojas lo tiene claro: “La ducha nocturna es uno de los mejores trucos de longevidad”

El cardiólogo ha sorprendido con un consejo que podría cambiar la rutina de miles de personas: cambiar la ducha matutina por la nocturna puede ser clave no solo para dormir mejor, sino también para vivir más años con buena salud.

Un hábito con respaldo científico

Según el doctor Rojas, ducharse una o dos horas antes de dormir va mucho más allá de la higiene. La ciencia lo respalda: un metaanálisis de 17 estudios publicado en Sleep Medicine Reviews demostró que este sencillo gesto reduce en un 36% el tiempo que tardamos en conciliar el sueño, además de mejorar su calidad, alargando las fases de descanso profundo.

“Dormir bien es el mejor seguro de vida”, recuerda el especialista, subrayando que un buen descanso está directamente relacionado con un sistema inmune fuerte, un cerebro más ágil y una menor probabilidad de sufrir enfermedades crónicas como diabetes, deterioro cognitivo o patologías cardiovasculares.

La explicación detrás del truco

El mecanismo es sencillo: la ducha caliente dilata los vasos sanguíneos de la piel, el cuerpo libera calor y la temperatura central desciende. Esa bajada es la señal biológica que dispara la melatonina, la hormona del sueño, y contrarresta el cortisol, la del estrés.

Cambiar de bando: de mañanas a noches

El consejo del doctor es claro: quienes siempre se han duchado por la mañana tienen motivos de sobra para replantearse la costumbre. “La ducha nocturna favorece el descanso profundo, mejora el estado de ánimo y contribuye a la longevidad”, asegura.

Un gesto tan cotidiano puede convertirse en un auténtico ritual de bienestar. Porque, como insiste Aurelio Rojas, no se trata solo de limpieza: es ciencia aplicada al día a día.