Este es el alimento que no debes dar a tu hijo durante los dos primeros años de vida: una trampa que pasa factura en la edad adulta
Esta es la recomendación de los expertos
Los primeros años de vida de los niños son sin duda fundamentales para su desarrollo. Es en estas primeras etapas donde se forjan los hábitos que determinarán su estilo de vida en gran medida y en esto, la alimentación juega un papel clave.
Una dieta variada y rica en frutas y verduras es fundamental para que los más pequeños la asimilen como parte de su dieta habitual y también por la infinidad de propiedades que tiene para su crecimiento.
Sin embargo, igual que hay alimentos imprescindibles en la dieta de los niños, también hay ingredientes que debes desterrar de tu despensa, sobre todo para los más pequeños en los primeros años de vida.
Aurelio Rojas, cardiólogo, ha compartido con sus seguidores a través de TikTok cuál es el ingrediente que conviene evitar a toda costa de 0 a 2 años.
"¿Sabías que los dos primeros años de vida deciden en gran parte tu salud para siempre? Pues atento, porque estudios publicados en the american journal of clinical nutrition y nutrien confirman que el exceso de azúcar en esta época altera el metabolismo, afecta nuestro cerebro y debilita nuestras defensas para siempre", advierte el médico.
"¿Y dónde está exactamente el problema? Pues en los alimentos que más damos a los niños pequeños, en zumos envasados, en galletas, en cereales del desayuno, en los yogures azucarados, en los batidos y en esos postres infantiles", señala.
"Estos alimentos que parecen inofensivos y deliciosos para nuestros hijos están programando nuestro metabolismo un futuro de obesidad, diabetes y, finalmente, problemas de corazón", cuenta el cardiólogo.
"Pero no todo van a ser malas noticias, podemos mejorar todo esto si tomamos frutas enteras en vez de zumos, apostamos por verduras, legumbres, pescado y huevo desde muy temprano y priorizamos el agua como bebida principal y nunca los refrescos", recuerda.
"Es muy importante que acostumbremos a nuestros hijos a que el sabor natural de los alimentos es delicioso. Cada bocado en los primeros años está construyendo el corazón del mañana, así que cuidar a los más pequeños es regalar décadas de salud en el futuro", concluye el experto.
