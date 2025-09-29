Este es el alimento que no debes dar a tu hijo durante los dos primeros años de vida: una trampa que pasa factura en la edad adulta

Los primeros años de vida de los niños son sin duda fundamentales para su desarrollo. Es en estas primeras etapas donde se forjan los hábitos que determinarán su estilo de vida en gran medida y en esto, la alimentación juega un papel clave.

Una dieta variada y rica en frutas y verduras es fundamental para que los más pequeños la asimilen como parte de su dieta habitual y también por la infinidad de propiedades que tiene para su crecimiento.

Sin embargo, igual que hay alimentos imprescindibles en la dieta de los niños, también hay ingredientes que debes desterrar de tu despensa, sobre todo para los más pequeños en los primeros años de vida.

Aurelio Rojas, cardiólogo, ha compartido con sus seguidores a través de TikTok cuál es el ingrediente que conviene evitar a toda costa de 0 a 2 años.

"¿Sabías que los dos primeros años de vida deciden en gran parte tu salud para siempre? Pues atento, porque estudios publicados en the american journal of clinical nutrition y nutrien confirman que el exceso de azúcar en esta época altera el metabolismo, afecta nuestro cerebro y debilita nuestras defensas para siempre", advierte el médico.

Los primeros 1000 días de vida —desde la concepción hasta los 2 años— son la etapa más crítica para la salud futura. La ciencia demuestra que el exceso de azúcar en la infancia puede afectar al metabolismo, al desarrollo cerebral y aumentar el riesgo de obesidad, diabetes y problemas cardiovasculares en la vida adulta. Pero también sabemos esto: cada elección cuenta. Los alimentos que ofrecemos a los más pequeños construyen cimientos de salud para toda la vida. ✅ Alimentos recomendados para los más pequeños 🥦 Verduras variadas desde el inicio: como más le gusten 🍎 Frutas enteras (nunca zumos!) 🥚 Huevos 🐟 Pescado (especialmente azul en pequeñas cantidades, por su omega-3) 🍗 Pollo, pavo y carnes magras: si es ecológico mejor 🫘 Legumbres (todas!) 🥛 Yogur natural y kéfir sin azúcar añadido 💧 Agua como bebida principal ❌ Alimentos a evitar o limitar al máximo 🍪 Galletas, bollería y cereales de desayuno azucarados 🧃 Zumos envasados y refrescos "infantiles" 🥤 Batidos y lácteos azucarados como los yogures 🍫 Chocolatinas y postres industriales 🍼 Papillas y potitos comerciales con azúcares añadidos ✅ Frutas más recomendadas para niños pequeños (a partir de la introducción de alimentos sólidos): 🍎 Manzana (pelada y rallada o en trocitos blandos) 🍐 Pera madura 🍌 Plátano (muy digestivo y rico en potasio) 🍊 Mandarina o naranja (en gajos pequeños) 🍑 Melocotón y albaricoque (en temporada, bien maduros) 🍉 Sandía y 🍈 melón (hidratantes en verano) 🍇 Uvas (siempre partidas y sin pepitas por riesgo de atragantamiento) 🫐 Arándanos y frutos rojos (ricos en antioxidantes, se pueden chafar para facilitar su consumo) 📚 Referencias científicas - American Journal of Clinical Nutrition. 2022;116(5):1172–1184. - Nutrients. 2021;13(4):1223. - World Health Organization. Guideline: Sugars intake for adults and children. Geneva: WHO, 2020.

"¿Y dónde está exactamente el problema? Pues en los alimentos que más damos a los niños pequeños, en zumos envasados, en galletas, en cereales del desayuno, en los yogures azucarados, en los batidos y en esos postres infantiles", señala.

"Estos alimentos que parecen inofensivos y deliciosos para nuestros hijos están programando nuestro metabolismo un futuro de obesidad, diabetes y, finalmente, problemas de corazón", cuenta el cardiólogo.

"Pero no todo van a ser malas noticias, podemos mejorar todo esto si tomamos frutas enteras en vez de zumos, apostamos por verduras, legumbres, pescado y huevo desde muy temprano y priorizamos el agua como bebida principal y nunca los refrescos", recuerda.

"Es muy importante que acostumbremos a nuestros hijos a que el sabor natural de los alimentos es delicioso. Cada bocado en los primeros años está construyendo el corazón del mañana, así que cuidar a los más pequeños es regalar décadas de salud en el futuro", concluye el experto.