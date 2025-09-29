El apego ansioso: una forma de dependencia emocional que puede dañar las relaciones interpersonales

Un apego es la manera que tenemos los seres humanos de vincularnos emocional y afectivamente con otras personas. Existen varios tipos, como es el ansioso. En este caso, se caracteriza por la necesidad continua de contacto y cercanía en las relaciones de pareja.

Se desarrolla en la infancia y está marcado por la incertidumbre, donde destaca el miedo al abandono o a la soledad y la necesidad constante de contacto y cercanía en las relaciones de pareja. Esto puede significar un problema a la hora de relacionarse románticamente si la pareja tiene, por ejemplo, apego evitativo.

El psicólogo Nicolás Salcedo explica que aquellos que tienen apego ansioso son "personas bastante dependientes", pues "se criaron en un ambiente un tanto impredecible: cuando lloraban, a veces se les hacía caso y otras no".

Además, para ellos "las muestras de cariño también dependían del momento y ellos aprendieron desde pequeños que tenían que ir detrás para conseguir esa cercanía", comenta el psicólogo. Esta es la razón por la que después, de adultos, les lleva a "repetir esos patrones, metiéndose en relaciones con personas poco disponibles emocionalmente, donde ellas tienen que dar más de sí", asegura Salcedo.

No se sienten seguros cuando están a solas, pues sienten pánico hacia la soledad y "demandan mucho de su pareja para sentirse a salvo", asegura. Por lo tanto, "lo importante es que la relación les aporte seguridad y presencia, que sientan que pueden confiar en su pareja, que el amor es estable y predecible y que el tiempo de calidad sea una prioridad para conectar y regularse", afirma el profesional.

"Pero esto no significa que tengas que estar siempre disponible para él o para ella", advierte Salcedo. Y es que, gran parte de tener una relación sana con una persona con apego ansioso, es que "ella pueda trabajar en su autorregulación, que también se sienta segura en soledad y que pueda construir una vida parte de su pareja", aconseja el psicólogo.

"Esta es la forma con la que se puede empezar a sentir más segura, tanto si su pareja puede dar lo que necesita como si en algún momento no está disponible para ella", establece el profesional.

"Por eso es tan importante que recuerdes que esto solo te va a funcionar si la persona está dispuesta a mejorar y cambiar sus mecanismos de regulación, de lo contrario solo se va a justificar en sus traumas y hacerte víctima de su irresponsabilidad", sentencia Nicolás Salcedo.

Sobre el apego desorganizado

El apego desorganizado es algo que tiene sus raíces en la infancia. Se trata de un patrón de comportamiento que surge cuando para una persona, cuando es pequeña, tienen una misma fuente de consuelo y, a la vez, de miedo, independientemente de la razón: abuso, trauma o imprevisibilidad.

Una persona que tiene apego desorganizado sufre de conductas contradictorias y a la par confusas, pues muestran el deseo de estar cerca pero también un miedo irracional a la intimidad. Eso crea un bloqueo o una parálisis en sus vínculos interpersonales.

Aunque el apego desorganizado es algo que comienza desde los primeros años de vida, es importante conocer que es posible trabajar en ello y cambiar esta conducta. Lo importante es entender dónde se origina este tipo de apego.

Fomentar una cultura de sensibilización implica la participación activa de padres, docentes y cuidadores. La presencia atenta de un adulto puede marcar una diferencia significativa: identificar señales de malestar, abrir espacios de diálogo y brindar una escucha segura son pasos esenciales para favorecer un desarrollo emocional saludable.

Acudir a un psicólogo es imprescindible si queremos saber cómo tratar el apego desorganizado. Dentro de los distintos tipos de terapia, hay varios que han demostrado gran eficacia dentro de los tratamientos con personas con apego desorganizado.