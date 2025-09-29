Causas, consecuencias y tratamientos del bruxismo: Esto es todo lo que debes conocer sobre este hábito

El bruxismo —rechinar o apretar los dientes sin intención consciente, sobre todo durante la noche— es un trastorno que muchas personas no saben que padecen hasta que las consecuencias ya se manifiestan. El desgaste dental severo es uno de los primeros signos evidentes cuando el problema avanza.

Aunque lo primero que se asocia es con daños en dientes y encías, los especialistas advierten que el bruxismo puede afectar más allá de la boca. Dolores musculares en la mandíbula, rigidez cervical, limitación para abrir la boca, e incluso vértigos o acúfenos están entre las posibles manifestaciones cuando los músculos masticatorios y cervicales se sobrecargan.

¿Por qué ocurre? Causas múltiples y factores de riesgo

La etiología del bruxismo no está completamente clara, pero se cree que hay una mezcla de factores genéticos, ambientales y emocionales. Estrés, ansiedad, falta de sueño, hábitos como fumar o beber alcohol, y ciertos perfiles personales de alta exigencia contribuyen a disparar esta conducta involuntaria.

Diagnóstico: claves para reconocerlo

El diagnóstico comienza con una historia clínica: preguntar si has notado tensión mandibular, si alguien ha escuchado rechinarte los dientes, o si padeces trastornos del sueño. También se hace examen clínico para detectar desgaste dental, zonas de sobrecarga muscular, y signos en mucosa o lengua. En algunos casos se recurre a estudios del sueño o radiografías para descartar otras causas.

Tratamientos disponibles: más allá de la férula

La medida más conocida es la férula de descarga, que ayuda a proteger dientes y reducir la presión durante el sueño. Pero para abordar la causa, también es esencial trabajar el estrés mediante ejercicio, técnicas de relajación, control del sueño y cambios de hábitos (evitar alcohol, cafeína, tabaco). En casos más resistentes, se considera fisioterapia para relajar músculos o incluso inyecciones suaves de toxina botulínica en la musculatura masticatoria.

Cuando el bruxismo se detecta en etapas tempranas, sus efectos pueden controlarse o minimizarse antes de que las consecuencias sean severas. Intervenir solo cuando ya hay destrucción dental o dolor crónico es más complejo. El objetivo claro: cuidar no solo la estética dental, sino también el bienestar general y evitar daños al sistema nervioso, músculos y articulaciones relacionadas.