Dos patrones de conducta que indican toxicidad dentro de una relación sentimental

La manipulación es el acto de influenciar o controlar de una persona o grupo sobre otros, la mayoría de las veces utilizando técnicas de persuasión o sugestión mental para distorsionar la verdad, eliminar la capacidad de crítica y beneficiar intereses particulares. Por desgracia, la manipulación es un acto que puede estar muy presente dentro de las relaciones interpersonales y, a menudo, son difíciles de identificar.

Hay dos patrones conductuales que pueden ser muy determinantes a la hora de conocer si estás viviendo una situación tóxica o si estás dentro de una relación tóxica, según explica el psicólogo Fran Sánchez. El primero de ellos es la "devaluación activa de nuestra imagen por parte del otro", comenta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que "muchas veces la otra persona se encarga de etiquetarnos negativamente o de colgarnos de efectos con sentencias directas y duras e incluso, otras veces te tachará de inventarte situaciones incluso aunque las hayas visto con tus propios ojos o tengas pruebas de sobra", afirma. Un ejemplo es decirte que "estás loco o loca, eres un desequilibrado o desequilibrada, estás enfermo o enferma", argumenta el profesional.

Y es que "ante un desencuentro, tú nunca vas a llevar la razón, y todo esto no sucede una vez o dos, no se trata de un desencuentro puntual que puede suceder en cualquier relación sin ser tóxica, sino que es un patrón repetitivo de descalificación hacia ti", explica el psicólogo. "En resumen, deteriora la imagen que tienes de ti mismo y aplica sobre ti de una forma continuada lo que se conoce como gaslighting haciéndote dudar de tu realidad y de tu estabilidad mental", añade.

Todo esto puede hacerte pensar que estás perdiendo la cabeza. Si a eso le sumas lo que ya es de por sí una relación tóxica como es "aceptar tratos hacia mí que no merezco motivados por las promesas de cambio del otro, por las expectativas que yo mismo me he generado o por esa atención intermitente que el otro me aplica y que, como consecuencia, me hace repetir frases como 'es que cuando estamos bien, estamos muy bien' hace que yo me quede aceptando los mínimos", ejemplifica Sánchez.

Esto puede ser fatal para la autoestima, ya que puede hacer que "caiga por los suelos", explica Fran Sánchez. "Con la autoestima tan baja, aunque esté sufriendo enfrentarme a lo que puede haber al otro lado de la relación se hace muy cuesta arriba y por eso muchas veces me quedo aquí", admite el profesional.

La segunda conducta de manipulación que puedes estar sufriendo es que "el otro puede estar jugando con tu miedo", admite: "Uno de los factores más duros del duelo de parejas, es decir, del fenómeno emocional que yo vivo tras separarme de alguien, es la incertidumbre", comenta. Se trata de "ese miedo de si volveré a enamorarme, de si volverán a elegirme, de si volveré a sentir esa conexión tan especial que sentía al principio con esta persona y que pensaba que duraría para siempre", explica Fran Sánchez.

Se trata de un "miedo a equivocarme y arrepentirme y una larga lista de 'y si' que nos aterroriza", afirma el psicólogo. La otra persona juega muchas veces con ese miedo tan natural que todos podemos llegar a sentir cuando vamos a separarnos: "Ese miedo al arrepentimiento y a no encontrar en el futuro una vida feliz", comenta. Y esto lo hace con frases como: "quién te va a aguantar a ti, nadie te va a querer como yo, estás perdiendo a la persona de tu vida" o incluso reforzando el punto anterior volviendo a deteriorar tu autoestima: "¿con quién vas a estar tú si estás mal de la cabeza?".

El deterioro de tu autoestima que el otro logra mediante la repetición de atributos y etiquetas negativas sobre ti, junto con esa generación de miedo, son dos conductas de manipulación muy presentes en relaciones nada saludables.