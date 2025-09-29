Sanidad da la voz de alarma y retira tres cremas anestésicas usadas en tatuajes y cejas por riesgo grave para la salud

La Aemps ha descubierto que productos como Lemon, Proaegis y Dermasa contenían anestésicos ocultos que pueden provocar desde irritaciones hasta complicaciones graves.

El escándalo de las cremas prohibidas

Lo que parecía un simple cosmético para aliviar el dolor en tatuajes, micropigmentación o depilación láser se ha convertido en una seria amenaza para la salud. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado la retirada inmediata de tres cremas muy populares —Lemon, Proaegis y Dermasa— tras comprobar en laboratorio que contenían sustancias propias de medicamentos.

Entre ellas lidocaína, prilocaína y tetracaína, potentes anestésicos locales que, usados sin control médico, pueden causar desde enrojecimiento y picor hasta un trastorno grave: la metahemoglobinemia, que impide a la sangre transportar oxígeno correctamente.

El peligro oculto tras la estética

El riesgo aumenta cuando estas cremas se aplican en zonas sensibles o dañadas, como ocurre en tatuajes, microblading o depilación láser, donde la absorción es mucho mayor. Lo más alarmante es que en el etiquetado de estos productos no se mencionaba la presencia de estos principios activos, dejando al consumidor totalmente desprotegido.

La trampa de las redes sociales

Sanidad ha detectado que buena parte de estas cremas se venden de forma ilegal a través de páginas web fraudulentas y redes sociales, donde se promocionan como productos milagro. Una práctica que, además de engañar a los clientes, multiplica los riesgos por la ausencia de control sanitario.

Desde la Aemps insisten en que ninguna crema con efectos anestésicos debe usarse sin receta y supervisión médica, recordando que no son cosméticos, sino medicamentos.

La UE también endurece el control

La alerta de estas cremas no llega sola. A principios de septiembre, la Unión Europea prohibió dos ingredientes habituales en esmaltes de uñas —el TPO y la DMTA— por su potencial cancerígeno y tóxico para la reproducción. Una decisión que obliga a fabricantes y salones de belleza a adaptarse de inmediato a la nueva normativa.

Un recordatorio claro

Con esta nueva alerta, Sanidad subraya la importancia de adquirir siempre productos de belleza y estética en canales oficiales y con todas las garantías. Porque lo que empieza siendo un retoque para verse mejor, puede terminar poniendo en riesgo la salud.