El secreto de los 5 minutos: la forma de descongelar pan para que quede como recién horneado y evitar que proliferen las bacterias

El pan es un alimento muy apreciado por todos por su frescura y textura. Sin embargo, hay un problema que se presenta muy rápidamente. Este producto cotidiano se seca demasiado rápido. Se vuelve duro y menos agradable de consumir más de 48 horas después de su cocción. Congelar el pan es una solución práctica para prolongar su vida útil y conservar su sabor. Sin embargo, algunos errores durante este proceso pueden favorecer la proliferación de bacterias.

Muchos hogares piensan que el congelador elimina todos los microorganismos presentes en los alimentos. En realidad, bacterias como la E. coli, la salmonela o la listeria sobreviven al frío.

Especialistas en microbiología alimentaria explican que «a -35 °C, la mortalidad bacteriana es prácticamente nula tras 30 días de congelación».

La mayoría de los congeladores domésticos funcionan a -18 °C. A esta temperatura, estas bacterias escapan a la destrucción y pueden desplazarse de un alimento a otro. El pan sin proteger es especialmente vulnerable. Y con razón, ya que un error frecuente es congelar el pan en su envase original, que suele ser un simple papel. Este tipo de protección no es hermético. Las bacterias presentes en la carne, el pescado o algunas verduras almacenadas en el mismo congelador pueden contaminar su producto.

Además, el papel deja pasar el aire y los olores. Esto altera el sabor y la calidad de la miga y la corteza. Los expertos recomiendan utilizar envases de plástico herméticos y eliminar el máximo de aire posible.

Esto no solo protege contra las bacterias, sino que también conserva la humedad del pan y evita la transferencia de olores. La manipulación del pan antes de congelarlo también juega un papel importante.

Las manos sucias o el contacto con superficies contaminadas pueden introducir bacterias en la superficie de la baguette. Por lo tanto, siempre debe manipular los alimentos con las manos limpias y utilizar un cuchillo o una tabla de cortar limpios si tiene que cortar la baguette en rebanadas antes de congelarla.

A continuación, cada rebanada se puede envolver individualmente para facilitar la descongelación y limitar la exposición a microorganismos. Tenga en cuenta que el momento de la descongelación también influye en la seguridad del pan.

No se recomienda calentar el pan en el microondas. Y con razón, ya que el calor rápido puede deteriorar la textura y ablandar la corteza. Además, favorece el desarrollo de bacterias si la descongelación no es completa. El método más seguro consiste en precalentar el horno a 180 o 200 °C y colocar el pan aún envuelto o en papel de horno durante 5 a 10 minutos. La corteza vuelve a estar crujiente y el pan recupera su sabor original sin riesgo de introducir bacterias adicionales.

Para una conservación óptima, debe congelar el pan rápidamente después de comprarlo u hornearlo. Cuanto más tiempo permanezca el pan a temperatura ambiente, más probable será la proliferación de bacterias.

Los panes enteros se conservan mejor que las rebanadas, pero en cualquier caso es imprescindible un envase hermético. El uso de una bolsa para congelar de buena calidad o de un recipiente rígido con cierre seguro también ofrece la protección más eficaz.

Si se siguen estas precauciones, el pan conservará su textura y sabor, además de ser seguro para el consumo. Evitar el papel simple, utilizar un envase hermético, manipular los alimentos con cuidado y elegir el método de descongelación adecuado son las claves para disfrutar de su pan favorito durante varias semanas.