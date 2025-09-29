Terrazas, piscinas y hasta coches con conductor: dónde no podrás encender un cigarro con la nueva ley

El Gobierno da un paso histórico al aprobar el anteproyecto de una de las normativas más restrictivas contra el tabaco y los vapers, con nuevas prohibiciones que revolucionarán la vida social en España.

Adiós al humo en terrazas y piscinas

Se acabó eso de encender un cigarro en la terraza de un bar, en la piscina o bajo la marquesina del autobús. El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta la nueva ley antitabaco, que amplía como nunca los espacios libres de humo. La medida incluye lugares como centros sanitarios, colegios, universidades, parques infantiles, recintos deportivos, espectáculos al aire libre e incluso vehículos con conductor.

Además, por primera vez en España, se prohíbe fumar y vapear a los menores de edad, no solo la venta o entrega de tabaco. Una novedad que marca un antes y un después en la regulación.

Sanciones que asustan

El texto endurece el régimen sancionador: desde multas de 100 euros a los padres de menores que fumen o vapeen, hasta sanciones de 600.000 euros para quienes patrocinen o publiciten productos relacionados. Y atención: los cigarrillos electrónicos desechables también quedan fuera de juego, prohibiéndose su venta y suministro.

¿Qué productos quedan afectados?

La ley equipara los vapers y productos alternativos al tabaco tradicional. Así, las bolsitas de nicotina, shishas, dispositivos de tabaco calentado y mezclas vegetales para inhalar tendrán las mismas restricciones que un cigarro convencional.

El debate está servido

No todo son aplausos. Las sociedades científicas aplauden las restricciones, pero critican que queden fuera medidas clave como el empaquetado genérico neutro y la subida de impuestos, algo que consideran vital para reducir el consumo. “Cada día mueren 140 personas en España por causas relacionadas con el tabaco”, recordó la ministra de Sanidad, Mónica García, apelando a la necesidad de proteger la salud pública.

En el lado opuesto, la hostelería se muestra preocupada: ven “desproporcionada” la normativa y temen que España quede aislada como uno de los pocos países europeos con prohibiciones tan estrictas.

Una ley que aún tiene camino

El anteproyecto deberá ahora recibir informes de los órganos constitucionales, volver al Consejo de Ministros y finalmente pasar por el Parlamento. Hasta entonces, fumadores, hosteleros y defensores de la salud seguirán muy atentos a cada paso de una norma que promete cambiar la forma en la que socializamos en bares, terrazas y espacios públicos.