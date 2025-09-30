¿Puede el bótox afectar al cerebro? La sorprendente respuesta de los expertos ante el auge de los rellenos estéticos y el daño neurológico que puede acarrear

La lucha contra el envejecimiento se lidia en el quirófano. Cada vez son más los que optan por someterse a distintos procedimientos estéticos con el fin de mejorar su aspecto e intentar ganar la batalla al paso del tiempo y si hay algún favorito en este terreno ese es el bótox.

La toxina botulínica utilizada para bloquear el músculo, impiediendo así que las arrugas se atenúen, es uno de los activos preferidos por celebrities por sus buenos resultados, sin embargo, mucho se especula también sobre sus posibles efectos adversos. Lo que pocos imaginan es que este principio podría afectar al cerebro. Sobre esto ha compartido un video en su perfil de TikTok el cardiólogo Aurelio Rojas.

¿Puede el bótox💉 llegar al cerebro?🧠 Como cardiólogo y divulgador científico, recibo muchas preguntas sobre los riesgos de la toxina botulínica, especialmente si puede "viajar" desde la zona de la inyección hasta el sistema nervioso central. La ciencia dice lo siguiente: 1️⃣En modelos animales, se ha demostrado transporte retrógrado de BoNT/A y BoNT/E desde el lugar de inyección hasta neuronas centrales, afectando proteínas como SNAP-25 (Antonucci et al., 2008; Restani et al., 2011). 2️⃣En humanos, a dosis estéticas habituales, la acción es local y los casos de efectos neurológicos por "diseminación lejana" son extremadamente raros (Ramirez-Castaneda et al., 2013). 3️⃣No existe evidencia sólida de daño neurológico crónico en tratamientos cosméticos bien realizados, pero sí está documentado que en patologías tratadas con dosis mucho más altas (p. ej. distonías), puede producirse cierta difusión de efectos. ✅Conclusión: si el procedimiento lo realiza un profesional cualificado, con dosis correctas y técnica adecuada, el riesgo neurológico es mínimo… pero la investigación continúa, y siempre conviene estar informado. Referencias POR SI TE APETECE LEERLAS: 1. Antonucci F, Rossi C, Gianfranceschi L, Rossetto O, Caleo M. Long-distance retrograde effects of botulinum neurotoxin A. J Neurosci. 2008;28(14):3689-96. doi:10.1523/JNEUROSCI.0375-08.2008. 2. Restani L, Antonucci F, Gianfranceschi L, Rossi C, Rossetto O, Caleo M. Evidence for anterograde transport and transcytosis of botulinum neurotoxin A. J Neurosci. 2011;31(44):15650-6. doi:10.1523/JNEUROSCI.2618-11.2011. 3. Ramirez-Castaneda J, Jankovic J. Long-term efficacy and safety of botulinum toxin injections in dystonia. Toxicon. 2013;67:114-22. doi:10.1016/j.toxicon.2013.01.017.

"El botox que muchas personas se pinchan en la cara llega al cerebro. Pues mira, imagina que pintas una pared pero que la pintura termina colándose por los cables hasta llegar a la habitación de al lado, pues eso es lo que se ha visto en estudios con animales, que la toxina botulínica o bótox que muchas personas se pinchan en las arrugas de la frente como yo en las patas de gallo o en el entrecejo, puede viajar por las neuronas de tu cara directamente al sistema nervioso central, justo al cerebro", desvela el médico.

"Esto no significa que a ti te vaya a pasar lo mismo porque en personas con las dosis aprobadas en teoría su acción es únicamente local y los efectos neurológicos aparentemente tan graves por suerte son extremadamente raros así que dónde está el riesgo real", añade.

"Pero, en productos falsificados de dudosa procedencia o en dosis excesiva, es decir si te has pasado un poco de la raya y presta atención si has utilizado uno de estos tratamientos a señales como debilidad pérdida de fuerza cambios en tu voz o dificultad para tragar en los días posteriores al tratamiento", recuerda el experto.