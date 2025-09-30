Haces deporte y acabas con dolor de tripa: la explicación que nadie te había contado

Después de una sesión de ejercicio, no son pocos los que notan el estómago hinchado, gases o incluso náuseas. Pero, lejos de ser un problema grave, los expertos apuntan a factores muy concretos que explican este fenómeno: desde la comida ingerida antes de entrenar hasta la intensidad del esfuerzo.

Cuando el ejercicio afecta al estómago

Según la preparadora física y divulgadora Sara Tabares, los síntomas más habituales son dolor abdominal, distensión y molestias digestivas. “El ejercicio extenuante puede alterar el vaciado gástrico, ralentizar el tránsito intestinal y afectar a la absorción”, explica. Eso sí, estas consecuencias se ven sobre todo en deportistas de élite, por lo que no se pueden extrapolar directamente a quienes entrenan por salud o afición.

Factores que influyen

En los casos más comunes, la hinchazón o el malestar están relacionados con hábitos previos: comer demasiado cerca del entrenamiento, elegir bebidas con gas o azúcar, entrenar en ayunas o hidratarse en exceso. La doctora Viviana Oscullo (SEMERGEN) aclara que el ejercicio es en general muy beneficioso para la digestión, pero “hay que saber hacerlo”.

El motivo es fisiológico: durante el ejercicio la sangre se dirige a los músculos, restando flujo al intestino. Si a eso se suman cambios bruscos de intensidad o una digestión pesada, es más probable que aparezcan las molestias.

Consejos para evitarlas

Los especialistas recomiendan no comer justo antes de entrenar, optar por bebidas sin gas ni azúcares, calentar adecuadamente y no abusar del agua en los primeros minutos de la sesión. Además, conviene escuchar al cuerpo: a mayor intensidad y duración, más riesgo de sufrir síntomas gastrointestinales.

¿Es motivo de alarma?

La respuesta es no. En la mayoría de los casos, las molestias desaparecen poco después de terminar la actividad. Solo si son muy recurrentes o intensas habría que consultar con un médico.

En definitiva, entrenar no debería ser sinónimo de pasar un mal rato con el estómago. Ajustar algunos hábitos puede marcar la diferencia para que el deporte sea únicamente lo que debe ser: un aliado de la salud y el bienestar.