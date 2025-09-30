Diego, experto en limpieza: "Eliminar el sarro del inodoro (incluso el que lleva tiempo) es tan fácil como echar una Cocola y tener una bayeta a mano"

El cuarto de baño es una de las estancias que más limpieza requiere de toda la casa. Debe realizarse de forma intensiva y regular. Los expertos recomiendan hacer una desinfección a fondo como mínimo una vez por semana para poder garantizar un nivel básico de higiene y evitar así la proliferación de bacterias y gérmenes que pueden poner en riesgo nuestra salud, además de propagar olores muy desagradables.

El inodoro es uno de los elementos del hogar que más utilizamos, por ello nuestro objetivo siempre es mantenerlo limpio, desinfectado y libre de malos olores. No obstante, debido a la acumulación de gérmenes, humedad y otras sustancias que hacen contacto con su superficie, es común que presente manchas de sarro.

Este problema suele generarse por la acumulación de calcio y otros minerales presentes en el suministro de agua.

Existen diferentes formas de plantar cara, pero uno de los más desconocidos (y también de los más rápidos) es hacerlo con la bebida Coca-cola. Así es cómo lo explica un conocido youtuber a través de su canal "como lo hace Diego", donde explica y muestra paso a paso cómo funciona este producto.

Los compuestos de la Coca-Cola pueden ayudarte a remover el sarro y las manchas que se forman en la superficie del inodoro, pero para maximizar su efecto debes combinar el refresco con otros productos.

Necesitarás: una lata de Coca-Cola, una taza de vinagre blanco (250 ml) y tres cucharadas de bicarbonato de sodio (30 g). Teniendo el inodoro seco previamente, vierte la Coca-Cola asegurándote de cubrir las zonas donde se encuentra el sarro. Deja que actúe 30 minutos y cepíllalo. Luego incorpora el vinagre blanco y el bicarbonato de sodio sobre las manchas de sarro. Espera que actúen 15 minutos y vuelve a frotar el sarro que queda con un cepillo. Cuando hayas acabado, enjuaga el inodoro.Bórax Es una sustancia útil para desinfectar y blanquear los inodoros del hogar. Es un poco más agresivo que los ingredientes anteriores, pero no causa impactos fuertes en el ambiente ni deja compuestos volátiles perjudiciales para la salud. Lo único que necesitas es: una taza de vinagre blanco (250 ml), cuatro cucharadas de bórax en polvo (40 g) y un litro de agua caliente. Tienes que rociar con vinagre blanco la superficie del baño y dejarlo actuar 20 minutos. Cuando el tiempo pase, frótalo con un cepillo y, seguidamente, añádele las cucharadas de bórax. Pasados otros 15 segundos, añade el litro de agua caliente y retira las impurezas con ayuda de una esponja.