¿Existe una fórmula para garantizar la felicidad? Esto es lo que dicen los expertos

La felicidad es el estado emocional subjetivo que implica gratitud, bienestar y satisfacción, resultado de un equilibrio entre experiencias positivas y negativas en la vida. Y es que, hace unos meses, varios científicos dieron con la clave de la felicidad.

Lo más importante para conseguir este estado, es realizar cinco microactos de alegría que pueden eliminar el estrés y romper los pensamientos negativos. Es más, incluso pueden llegar a mejorar la calidad del sueño.

Según el psicólogo Nicolás Salcedo, esto es verdad, pues ellos siempre dicen que "la clave de la felicidad está en un paseo por la playa, ver el atardecer o ver un vídeo de gatitos". El proyecto al que se refieren es el "Big Joy Project", un estudio que juntó a más de dieciocho mil personas y que concluye que "hacer pequeñas acciones durante el día mejora nuestro bienestar emocional", explica el profesional.

"Con esa cantidad de gente, seguro que los resultados son muy fiables", llega a afirmar el psicólogo. Pero después asegura que esta afirmación puede no ser correcta: " No hay un grupo de control, o sea, todas las personas por muchas que fuesen, hicieron lo mismo, por lo que no podemos saber qué impacto hubiese tenido el no hacerlas o hacer algo diferente", nombra como primera razón. "Segundo, los antes se autoseleccionan. O sea que ya venían bastante motivados y con muy buena predisposición para hacer el experimento, lo cual puede confundirse con el placebo", concluye. Esa es la razón por la que se tiene que hacer con un grupo de control.

"Tercero, todas las medidas han sido autorreportadas, o sea que sus grandes conclusiones han sido a que te has sentido bien perfecto". Por último, menciona que "no hay un seguimiento a largo plazo, pues el estudio se hace con siete días de pequeños microactos". Como consecuencia, no vamos a saber qué va a pasar después de una semana de cambio, "y esto es lo que busca la psicología positiva", explica Nicolás Salcedo.

"Buscar soluciones rápidas e individualizadas a problemas más complejos y estructurales", explica, "porque obviamente hablar de cómo el contexto la sociedad la economía o la soledad nos hace menos felices no da tanto dinero", sentencia.

Pero por otra parte, el psicólogo afirma que sí existen estudios sobre lo que realmente afecta tu felicidad. "Tener un propósito un sentimiento de pertenencia y de comunidad, tiempo libre, buen descanso, relaciones de calidad, seguridad económica y, ya si nos queremos ir al ambiente individual, pues nuestra capacidad de regularnos, de manejar el estrés, de tolerar el malestar... todo eso son cosas que trabajamos en terapia", numera el profesional.

"Esto quiere decir no que no sirva de nada ser agradecido o admirar lo bonito de la vida", comenta "el mindfulness y las prácticas de estar más presentes son muy buenas y se usan dentro de terapia, pero es una parte de un problema mucho más complejo". Por eso, "en terapia no nos centramos solo en sentirnos bien, sino más bien en sentirnos capaces de cambiar aquello que no nos está funcionando y de aceptar aquello que no podemos controlar", ya sea algo internamente o estructuralmente.