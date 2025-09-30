Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cómo prepararte para un otoño pasado por agua: del cuidado del hogar a tu bienestar personal

La llegada del otoño no tiene por qué ser sinónimo de goteras, resfriados y bajones de ánimo

Lucía Salazar

Las previsiones anuncian lluvias más intensas de lo habitual, pero con unos sencillos gestos en casa y en la rutina diaria es posible convertir esta estación en un refugio de confort y salud.

Evita goteras y humedades

El primer paso para que la lluvia no se convierta en un quebradero de cabeza es revisar tejados, canalones y desagües. Unas simples hojas acumuladas pueden derivar en filtraciones y manchas en techos o paredes. Si vives en un piso, no olvides revisar balcones y terrazas para que el agua fluya sin obstáculos. Y si ya has tenido problemas en el pasado, aplicar un tratamiento antihumedad puede ahorrarte disgustos.

Calor y ahorro en casa

El frío empieza a notarse en otoño y nada peor que descubrir una avería en plena bajada de temperaturas. Revisa la caldera, purga los radiadores y comprueba que estufas y calefactores funcionan. También presta atención al aislamiento: una ventana mal sellada puede disparar tu factura y dejar entrar frío y agua. Los burletes son la solución más rápida, barata y eficaz.

Defensas fuertes contra resfriados

Con los cambios de temperatura, resfriados y gripes se multiplican. Refuerza tu dieta con frutas y verduras de temporada —granada, calabaza o setas— y ventila la casa cada día aunque llueva: diez minutos bastan para renovar el aire y evitar ácaros y humedades.

Precaución en la carretera

El asfalto mojado multiplica los riesgos. Antes de que empiecen los aguaceros, revisa neumáticos, frenos y escobillas limpiaparabrisas. Si caminas por la ciudad, invierte en paraguas resistentes, chubasqueros y calzado impermeable: tu seguridad y comodidad lo agradecerán.

Cuida también tu ánimo

Los días grises y las lluvias constantes pueden afectar al estado de ánimo e incluso provocar ecoansiedad. Mantén rutinas de ejercicio, aprovecha cada respiro de sol para salir al aire libre y dedica tiempo a actividades que te hagan sentir bien, desde leer hasta cocinar o hacer manualidades.

La clave está en anticiparse

Con previsión, el otoño lluvioso puede vivirse sin sobresaltos. Preparar tu casa, tu salud y tu mente no solo evitará problemas, sino que te permitirá disfrutar de una estación acogedora y llena de nuevas oportunidades.

