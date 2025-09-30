¿Tienes déficit de magnesio? Esta es la señal de tu cuerpo a la que debes prestar atención
Este es el dato que no debes descuidar
El magnesio es un mineral que parece haberse puesto de moda. En redes sociales, cada vez está más presente en forma de suplemento pero ¿qué es y para qué sirve realmente el magnesio? Se trata de un mineral esencial para más de 300 reacciones bioquímicas, fundamental para el funcionamiento normal de músculos y nervios, la salud de los huesos, el equilibrio electrolítico y la formación de proteínas y energía. Sus propiedades incluyen la reducción de la fatiga, el apoyo a la función psicológica, la regulación de la presión sanguínea y la mejora de la sensibilidad a la insulina.
Para saber cómo afecta a tu organismo si consumes este suplemento durante un mes, el médico Alexandre Olmos ha compartido un vídeo en su perfil de TikTok.
"Esto es lo que pasa si tomas magnesio durante un mes. En solo unos días tus músculos se relajan, los calambres desaparecen y comienzas a dormir mejor. A las dos semanas notas menos ansiedad, menos tensión y una mente más clara, y al cabo de un mes te sientes con más energía, más equilibrio emocional y un cuerpo menos reactivo al estrés", cuenta el experto.
¿Por qué ocurre esto? "Porque el magnesio es clave en más de trescientas funciones esenciales del cuerpo, desde la producción de energía hasta el funcionamiento del sistema nervioso, la digestión, el metabolismo y la regulación hormonal. Pero aquí viene lo importante, no todas las personas necesitan el mismo tipo ni la misma dosis, y muchas sufren deficiencia sin saberlo. Porque en una analítica convencional no siempre aparece", recuerda el médico.
El estudio epigenético es un estudio avanzado que analiza cómo se expresan tus genes, tus niveles reales de inflamación, el estrés celular y las carencias nutricionales. Con esa información podemos entender qué está bloqueando tu energía, tu descanso o tu metabolismo y crear un plan adaptado cien por cien a ti, sin suposiciones", indica el experto.
