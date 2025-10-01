Se acabó el dolor de cabeza: este es el consejo definitivo con el que puedes prevenir este frecuente malestar
Esto es lo que debes poner en práctica y afecta a tu rutina y alimentación
El dolor de cabeza suele ser uno de los males más frecuentes y que todos hemos sufrido en más de una ocasión. Dormir mal, un ritmo de vida acelerado o cometer algunos excesos son a veces, el detonante de este malestar pero ¿y si pudiera prevenirse y por tanto, dejar de padecerlo?
El cardiólogo Aurelio Rojas ha compartido un video en su perfil de TikTok en el que explica por qué se producen las migrañas y cómo evitarlas.
"¿Dolor de cabeza? A ti también te pasa. Vamos a descubrir por qué y a solucionarlo. Primero, tu cerebro no siente dolor. El dolor de cabeza proviene de los tejidos que lo rodean, los músculos, los nervios y los vasos sanguíneos.
El estrés y la falta de sueño es 1 de los principales culpables", cuenta el experto.
"Los músculos tensos del cuello y la cabeza pueden generar ese dolor punzante. La deshidratación o comer mal también puede ser una causa frecuente. Cuando no bebes suficiente agua, comes algo demasiado pesado o con mucha azúcar, tu cabeza puede responder con dolor", añade el médico.
"Factores como el cambio de clima, luces brillantes, dormir mal o incluso ciertos alimentos como el chocolateSí, el chocolate, pueden dispararlas. Las sinusitis y las infecciones también pueden ser culpables", destaca el médico.
"El dolor de cabeza está a la orden del día y por supuesto, no nos olvidemos del alcohol. ¿A quién no le ha dolido la cabeza de resaca? Para evitar el dolor de cabeza, hidrátate bien durante el día. Asegúrate de dormir al menos 7 horas y mantén una dieta equilibrada", cuenta Aurelio Rojas.
"¡Y ojo porque aquí viene el truco! Los estiramientos, ejercicios como el yoga o las duchas de agua fría o caliente, cambios de temperatura, además de suplementos como el magnesio pueden ayudarte a mejorar ese dolor de cabeza. Y si a pesar de ello te sigue doliendo frecuentemente, consulta con tu médico porque puede necesitar más pruebas o incluso algún tratamiento específico. Así que si tienes Dolores de cabeza, espero que todos estos consejos te Sean de mucha ayuda, que me pongas en comentarios tu experiencia", indica.
