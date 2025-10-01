Aguacate, ¿sí o no?: Estos son los beneficios de la fruta para tu salud cardiovascular

El aguacate es el fruto del árbol del mismo nombre, de hoja perenne de la familia de las lauráceas. Originario de México, Colombia y Venezuela.

Un aguacate de peso medio 200 g aporta el 33% de las ingestas recomendadas de vitamina B6 para un hombre de 20 a 39 años con actividad física moderada y un 38% en el caso de la mujer con las mismas características. Su perfil nutricional completo lo convierte en un ingrediente ideal dentro de una dieta moderna y consciente.

Según el cardiólogo Aurelio Rojas, se trata de una fruta que no engorda y que, a pesar de sus calorías, "ayuda a controlar el apetito y a perder peso". Por lo tanto, es necesario matizar que se trata de una alimento para nada malo para el colesterol. En todo caso aumenta los niveles del colesterol HDL, el bueno.

Es rico en grasas saludables, "sobre todo ácido oleico, la misma grasa que el aceite de oliva", afirma el cardiólogo. Entre sus beneficios, se encuentra la bajada de la tensión arterial y su rico contenido en potasio ayuda a regularla.

Por otra parte, ayuda a la microbiota intestinal "gracias a su fibra prebiótica", también a la digestión por sus efectos antiinflamatorios, por sus antioxidantes, luteína y ceaxantina. Además, "su índice glucémico es bajísimo, lo que mejora la resistencia a la insulina y la diabetes sí", afirma. "De hecho ayuda a prevenir la diabetes", establece el profesional.

Por lo tanto, es necesario plantearse la pregunta: ¿entonces es bueno para el corazón? Pues sí. "En muchos estudios ha demostrado menos riesgo de infarto y mejor perfil lipídico", explica Rojas. Y es que además, sus beneficios no solo se quedan en la salud cardiovascular, sino que también puede mejorar la piel y el pelo.

Esto se debe gracias a su rico contenido en vitamina E y antioxidantes. El aguacate tiene proteína y, aunque sea poca, gracias a su combinación con la vitamina E y fibra, "lo convierte en un alimento antioxidante, saciante y protector muscular", cuenta.

Lo mejor de todo es que existe una forma para maximizar todos estos efectos beneficiosos: "Combina aguacate con semillas de lino o chía, porque juntas aportan fibra soluble, omega tres y antioxidante. Esta mezcla potencia la salud intestinal, reduce tu inflamación, cuida las arterias y tu corazón", asegura Aurelio Rojas.

"Si quieres mejorar tu salud y la de tu corazón, un estudio publicado en Journal Of America Hearts Asociation mostró que consumir un aguacate al día durante seis meses mejoraba el colesterol oxidado, el peligroso, sin afectar al peso corporal", aconseja el profesional. Esto quiere decir que no engorda y que, por lo tanto, demuestra que "el aguacate no es una moda, es ciencia al servicio del corazón", finaliza.+