Atención si consumes suplementos de magnesio: esto es lo que ha revelado un estudio sobre el riesgo de sufrir demencia, ansiedad o depresión

El magnesio es un mineral que parece haberse puesto de moda. En redes sociales, cada vez está más presente en forma de suplemento pero ¿qué es y para qué sirve realmente el magnesio? Se trata de un mineral esencial para más de 300 reacciones bioquímicas, fundamental para el funcionamiento normal de músculos y nervios, la salud de los huesos, el equilibrio electrolítico y la formación de proteínas y energía. Sus propiedades incluyen la reducción de la fatiga, el apoyo a la función psicológica, la regulación de la presión sanguínea y la mejora de la sensibilidad a la insulina.

Pero, ¿podría estar detrás este mineral de la posibilidad de padecer demencia, ansiedad o depresión? Aurelio Rojas, cardiólogo, explica los resultados de un estudio reciente.

"Nueva investigación reciente sobre el magnesio el estrés y el riesgo de problemas de salud mental o demencia. Esto es lo que tienes que saber. 2021 ensayo clínico publicado en estrés help se incluyeron adultos con estrés severo en los que se utilizó suplementación con magnesio junto a vitamina b seis", explica el médico.

"Lo que los investigadores descubrieron es que tomar magnesio junto a vitamina B seis reduce más aún el estrés, la ansiedad y el riesgo de tener depresión", señala el cardiólogo.

"Pero lo sorprendente de todo esto y la verdadera clave está en que muchas personas no saben porque toman magnesio solo que la vitamina b seis facilita la entrada de magnesio en las células y además participa en la síntesis de neurotransmisores clave como la serotonina la dopamina, que son esenciales para tu estado de ánimo tu sueño y tu ansiedad", destaca el experto.

"Esto demuestra el ingrediente clave necesitas tomar magnesio con vitamina b seis porque esta combinación fue más efectiva más rápida y más duradera es la reducción del estrés consiguiendo resultados en las primeras cuatro semanas donde además también mejoró la calidad de vida y la capacidad física de los que lo tomaban", concluye el experto.