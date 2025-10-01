Atención si consumes suplementos de magnesio: esto es lo que ha revelado un estudio sobre el riesgo de sufrir demencia, ansiedad o depresión
El médico Aurelio Rojas analiza los datos de un estudio reciente sobre el consumo de este mineral
El magnesio es un mineral que parece haberse puesto de moda. En redes sociales, cada vez está más presente en forma de suplemento pero ¿qué es y para qué sirve realmente el magnesio? Se trata de un mineral esencial para más de 300 reacciones bioquímicas, fundamental para el funcionamiento normal de músculos y nervios, la salud de los huesos, el equilibrio electrolítico y la formación de proteínas y energía. Sus propiedades incluyen la reducción de la fatiga, el apoyo a la función psicológica, la regulación de la presión sanguínea y la mejora de la sensibilidad a la insulina.
Pero, ¿podría estar detrás este mineral de la posibilidad de padecer demencia, ansiedad o depresión? Aurelio Rojas, cardiólogo, explica los resultados de un estudio reciente.
"Nueva investigación reciente sobre el magnesio el estrés y el riesgo de problemas de salud mental o demencia. Esto es lo que tienes que saber. 2021 ensayo clínico publicado en estrés help se incluyeron adultos con estrés severo en los que se utilizó suplementación con magnesio junto a vitamina b seis", explica el médico.
"Lo que los investigadores descubrieron es que tomar magnesio junto a vitamina B seis reduce más aún el estrés, la ansiedad y el riesgo de tener depresión", señala el cardiólogo.
"Pero lo sorprendente de todo esto y la verdadera clave está en que muchas personas no saben porque toman magnesio solo que la vitamina b seis facilita la entrada de magnesio en las células y además participa en la síntesis de neurotransmisores clave como la serotonina la dopamina, que son esenciales para tu estado de ánimo tu sueño y tu ansiedad", destaca el experto.
"Esto demuestra el ingrediente clave necesitas tomar magnesio con vitamina b seis porque esta combinación fue más efectiva más rápida y más duradera es la reducción del estrés consiguiendo resultados en las primeras cuatro semanas donde además también mejoró la calidad de vida y la capacidad física de los que lo tomaban", concluye el experto.
