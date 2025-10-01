Consumir más de 500 g diarios de lácteos podría ayudar a estabilizar el azúcar sin aumentar peso, según afirma el doctor Karani

El profesor Vimal Karani, de la Universidad de Reading, ha publicado un estudio que refleja que quienes añadieron más de 500 gramos diarios de productos lácteos (leche, yogur, queso) a una dieta vegetal obtuvieron mejoras en el control glucémico sin ver un aumento de peso. Esta propuesta pone en entredicho una de las ideas más extendidas entre dietas estrictamente veganas: que los productos animales siempre son contraproducentes.

Ensayo clínico en India

La investigación se hizo con 30 adultos sanos en India durante 14 días. A todos se les asignaron dietas idénticas en calorías y macronutrientes, pero solo una de ellas incorporó lácteos en cantidad (558 g diarios). Se midieron niveles de glucosa continuamente, así como marcadores sanguíneos como acetil-carnitina y fenilalanina para evaluar diferencias metabólicas.

Quienes consumieron lácteos mostraron una mayor presencia de acetil-carnitina, una molécula vinculada con el uso de grasa como energía y menor estrés oxidativo. En cambio, el grupo vegetariano estricto presentó más fenilalanina, un aminoácido que en exceso podría interferir con el metabolismo de la glucosa. Según Karani, esto ayuda a explicar por qué el grupo lácteo tuvo mejor control del azúcar sin subir de peso.

El experto advierte que una dieta basada en vegetales sigue siendo saludable, pero eliminar por completo los lácteos podría eliminar componentes útiles para la regulación glucémica. No aboga por volver a dietas muy altas en productos animales, sino por una estrategia basada en evidencia que combine lo mejor de ambos mundos.

Límites del estudio y prudencia científica

Karani reconoce que su trabajo es de corto plazo (2 semanas) y con un número reducido de participantes. Por eso llama a interpretar los resultados con cautela y a realizar más estudios a largo plazo. Ante estos resultados, no se trata de cambiar radicalmente tu dieta: si no hay intolerancia ni contraindicaciones, incluir lácteos con moderación podría aportar ventajas metabólicas.