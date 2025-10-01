Galletas Oreo para bajar el colesterol: la cantidad exacta que debes consumir al día para obtener este inesperado beneficio
La curiosa conclusión de los expertos
¿Y si las galletas Oreo pudiesen ayudar a reducir el colesterol? Esto es lo que curiosamente ha revelado un estudio científico y cuyos resultados ha querido compartir en un vídeo en TikTok el cardiólogo Aurelio Rojas en su perfil de TikTok.
"En un estudio científico real un tipo comió doce galletas oreo al día y su colesterol bajó más que con una estatina potente ¿te lo puedes creer? pues investigaciones muy recientes llevadas a cabo por Nicolás Norgüis han identificado que un grupo de la población es más susceptible de niveles elevados de ldl cuando llevan una dieta baja en hidratos", indica el experto.
"Estos sujetos son personas delgadas que tienen poca grasa corporal y han sido denominados como hiperrespondedores de masa magra que significa esto que el individuo de nuestro estudio debido a seguir una dieta cetogénica muy baja en carbohidratos su colesterol se disparó a trescientos ochenta y cuatro entonces durante dieciséis días", revela.
"Los investigadores añadieron cien gramos de carbohidratos al día curiosamente en forma de galletas oreo el resultado es que su ldl bajó a a ciento once una espectacular reducción del setenta y uno por ciento".
"Luego, los investigadores probaron añadiendo rossubaxtatina veinte miligramos una potente pastilla del colesterol y durante seis semanas su colesterol solo bajó un 32%", señaló.
"La conclusión que podemos obtener de este estudio no es que las galletas oreo bajen el colesterol, es que en personas delgadas la dieta cetogénica sube más el ldl y que comer algo de carbos les mejora el colesterol y si una oreo puede bajar un ldl de 384 a111 en tan solo dieciséis días quizá es hora de admitir que entendemos menos del colesterol de lo que creemos", concluye el médico.
- “Ella fue un regalo de 45 años que se nos rompió”: Gijón despide a la educadora fallecida en el accidente de Granda
- El pueblo remoto de Asturias (cuna del dramaturgo Alejandro Casona) al que llegan cada vez más turistas y donde abren nuevos negocios: 'La gente alucina
- Por un mínimo de dignidad y responsabilidad, que dimita y pida perdón': el enfrentamiento entre los gobiernos de Siero y Noreña se recrudece
- La pareja del ganadero asesinado en Ribadesella, investigada ahora por el estado 'deplorable' de sus vacas
- Muy inteligente, familiar y amante de la informática: así era Luis Llaca, el ortodoncista ovetense con más de 15.000 pacientes fallecido de forma repentina
- Lluvias extremas en el Mediterráneo y en Asturias... sol y moscas: la Aemet prevé una semana de veroño con temperaturas de hasta 27 grados
- Varias empresas se interesan en abrir un local en el nuevo centro comercial Los Prados, que llevará a cabo “una reforma integral”
- Policías de élite, drones y de madrugada: así fue el arresto en Rioturbio (Mieres) del hombre que tiroteó a su esposa en Cantabria