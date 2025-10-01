Galletas Oreo para bajar el colesterol: la cantidad exacta que debes consumir al día para obtener este inesperado beneficio

¿Y si las galletas Oreo pudiesen ayudar a reducir el colesterol? Esto es lo que curiosamente ha revelado un estudio científico y cuyos resultados ha querido compartir en un vídeo en TikTok el cardiólogo Aurelio Rojas en su perfil de TikTok.

"En un estudio científico real un tipo comió doce galletas oreo al día y su colesterol bajó más que con una estatina potente ¿te lo puedes creer? pues investigaciones muy recientes llevadas a cabo por Nicolás Norgüis han identificado que un grupo de la población es más susceptible de niveles elevados de ldl cuando llevan una dieta baja en hidratos", indica el experto.

"Estos sujetos son personas delgadas que tienen poca grasa corporal y han sido denominados como hiperrespondedores de masa magra que significa esto que el individuo de nuestro estudio debido a seguir una dieta cetogénica muy baja en carbohidratos su colesterol se disparó a trescientos ochenta y cuatro entonces durante dieciséis días", revela.

"Los investigadores añadieron cien gramos de carbohidratos al día curiosamente en forma de galletas oreo el resultado es que su ldl bajó a a ciento once una espectacular reducción del setenta y uno por ciento".

🩺 ¿Qué deben hacer estas personas? Si estás delgado, metabolizas bien la glucosa, haces dieta cetogénica y tu LDL está por las nubes, no necesitas necesariamente una estatina ni seguir comiendo galletas. Necesitas entender qué está haciendo tu hígado y por qué. ✔️ Reintroducir una pequeña cantidad controlada de carbohidratos saludables (fruta, tubérculos, legumbres) puede ser suficiente para normalizar tu perfil lipídico sin comprometer tu salud metabólica ni abandonar tu estilo de vida. ✔️ Monitorización médica específica, incluyendo ApoB, lipoproteína(a) y test de función endotelial. ✔️ No tomes decisiones solo con un LDL alto si tu HDL es alto, tus triglicéridos son bajos y tu metabolismo es óptimo. Este estudio no justifica comer ultraprocesados. Justifica algo más profundo: cuestionar las viejas reglas cuando los datos ya no encajan. REF: Norwitz NG, Cromwell B. Oreo Cookies vs. Statins: A Surprising Case Study in a Lean Mass Hyper-Responder on a Ketogenic Diet. Metabolites. 2024;14(1):46. doi:10.3390/metabo14010046

"Luego, los investigadores probaron añadiendo rossubaxtatina veinte miligramos una potente pastilla del colesterol y durante seis semanas su colesterol solo bajó un 32%", señaló.

"La conclusión que podemos obtener de este estudio no es que las galletas oreo bajen el colesterol, es que en personas delgadas la dieta cetogénica sube más el ldl y que comer algo de carbos les mejora el colesterol y si una oreo puede bajar un ldl de 384 a111 en tan solo dieciséis días quizá es hora de admitir que entendemos menos del colesterol de lo que creemos", concluye el médico.