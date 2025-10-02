Ni deporte ni alimentación: este el verdadero secreto para mantener un cerebro joven, según un estudio sueco

El trabajo fue realizado por investigadores del Instituto Karolinska (Suecia) con datos del Biobanco del Reino Unido, abarcando más de 27.500 personas de mediana edad y mayores. Se comparó su edad cronológica con estimaciones de “edad cerebral” obtenidas por resonancias magnéticas y técnicas de inteligencia artificial.

Cada uno de los participantes fue evaluado según cinco criterios de sueño: cronotipo, duración de sueño, insomnio, ronquidos y somnolencia diurna, clasificándolos en grupos de sueño saludable, intermedio y deficiente.

Sueño: la variable que más peso tiene

El hallazgo más llamativo fue que por cada punto menos en la puntuación del sueño saludable, la diferencia entre edad cerebral y edad real aumentaba en aproximadamente seis meses. En promedio, quienes dormían mal presentaban cerebros con una edad aparente mayor a la cronológica.

Limitaciones del estudio

Los datos sobre sueño fueron autodeclarados, lo que puede introducir sesgos. Además, la muestra proviene del Biobanco del Reino Unido, que tiende a concentrar poblaciones con mejor salud general que la media, lo que limita la aplicabilidad universal de los resultados. Otra cosa a tener en cuenta es que no está claro si el sueño deficiente es causa del envejecimiento cerebral acelerado, o si ya es síntoma temprano de deterioro neurológico.

Qué sugiere para el estilo de vida

Las posibles razones detrás de esta influencia incluyen el efecto del sueño en la eliminación de desechos cerebrales, la regulación cardiovascular y la reducción del estrés inflamatorio.