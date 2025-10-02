No existe tratamiento y es tremendamente peligrosa: esta es la proteína que debes controlar si quieres evitar sufrir un infarto
Los expertos recomiendan tener en cuenta los niveles de esta lipoproteína
Cuidar de la salud cardiaca es una de las prioridades tanto si eres paciente como desde el punto de vista médico. Para ello, no basta con llevar una vida activa y una dieta saludable. Un control exhaustivo del estado de nuestro corazón, con análisis médicos específicos es otro de los imprescindibles para mantener a raya posibles enfermedades cardiovasculares.
Sin embargo, los chequeos habituales que solemos hacernos en nuestro centro de salud no incluyen un marcador fundamental para, entre otras cosas, predecir un infarto.
Sobre esto ha publicado un vídeo el médico Aurelio Rojas, quien insiste en la necesidad de conocer los niveles de lipoproteína A, un componente de origen genético que, en niveles elevados puede resultar fatal.
"La ciencia ha descubierto recientemente el motivo por el que personas jóvenes que se cuidan o incluso hacen deporte, tienen un infarto. Se llama lipoproteína y casi nadie sabe que la tiene alta. El otro día tuve un paciente de cuarenta y un años, deportista, sin colesterol alto y aún así había tenido un infarto", señala el médico.
"¿Por qué nadie le había medido la lipoproteína A? ¿Y te preguntarás qué es la lipoproteína a? Se trata de una partícula hereditaria, es decir, viene en tus genes, muy parecida al colesterol ldl, es decir, el malo, pero mucho más peligroso ya que es tremendamente proinflamatorio y procoagulante de la sangre", destaca el cardiólogo.
"Solo se detecta si la pides específicamente en la analítica y solo hace falta hacerlo una vez en la vida. La mala noticia es que si la tienes alta, a día de hoy todavía no tenemos tratamiento", confiesa el médico.
"Por tanto, es prioritario que controles el resto de factores proinflamatorios. Apunta bien, nada de azúcares y ultraprocesados en la dieta, tabaco cero y controla muy bien ese exceso de peso. En algunos casos específicos, de más riesgo y que tu médico tiene que valorar, puede ser útil el tratamiento con estatinas o con inhibidores de p, c, k nueve", indica.
"Así que, como ves, no se trata solo de cuidarte, sino saber también dónde hay que mirar. Pide que te midan la lipoproteína, sobre todo si tienes antecedentes en tu familia", recomienda Rojas.
