Los jubilados pueden acceder ya a las ayudas dentales y oculares: pasos para conseguirlo y requisitos

Buenas noticias para los jubilados mutualistas, mutualistas voluntarios o personas beneficiarias a título propio.

Desde el miércoles 1 de octubre, los mutualistas jubilados, de alta voluntaria y beneficiarios con documento asimilado al de afiliación (BDAP) pueden pedir en papel las ayudas para dentista y ópticas.

Durante todo el mes de octubre MUFACE recibirá las solicitudes en papel de ayudas dentarias y oculares presentadas por personas mutualistas en situación de jubilación o de alta voluntaria, así como por aquellas que sean beneficiarias con documento asimilado al de afiliación (BDAP).

MUFACE habilita cada año los meses de marzo y octubre para que las personas de los colectivos mencionados que no realizan estas solicitudes por vía electrónica cumplimenten un impreso oficial en papel y lo remitan a su oficina de adscripción. Quienes sí tienen medios electrónicos ya solicitan estas ayudas a través de la sede electrónica y la App para dispositivos móviles de MUFACE, en cualquier momento del año.

Para el resto del colectivo mutualista en activo no cabe la opción de solicitud en papel y es obligatorio utilizar la sede electrónica o la App.

Si se quiere evitar la vía electrónica, existe una manera de hacerlo de forma impresa.Las personas mutualistas en situación de jubilación, las de alta voluntaria y las personas beneficiarias con Documento asimilado al de Afiliación que quieran remitir su solicitud de ayudas dentarias y oculares en papel pueden obtener el impreso oficial en la web de MUFACE.

Quienes no puedan descargar el impreso pueden solicitarlo a su Servicio Provincial por teléfono o a través del formulario de atención para que se lo remitan por correo postal. También tienen la posibilidad de acudir a recogerlo a su oficina, siempre con cita previa.

Por su parte, las personas mutualistas de 75 años o más también pueden pedir que se les envíe el impreso a través del teléfono de atención preferente del Servicio MUFACE 75+

Actualmente, la Seguridad Social en España no cubre el coste de gafas graduadas para mayores. Por ello, cualquier gasto en gafas corre por cuenta del usuario… salvo que se aprovechen descuentos, ayudas o programas especiales como los que te mostramos a continuación.

En cambio, el miisterio d eSanidad cuenta con el Plan Veo, cuyo objetico es mejorar la salud visual de menores de hasta 16 años. La prestación cubre el modelo de gafas o lentillas hasta un máximo de 100 euros por menor al año.

Si el coste de las gafas o lentillas es inferior a esa cifra, la familia no tendrá que pagar nada. Si el coste es superior, la familia sólo tendrá que abonar la diferencia. En el caso de las lentillas, se contempla que la ayuda cubra también el líquido y las unidades necesarias para un año.