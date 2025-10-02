"Una lata de sardinas es una cena estupenda para el cerebro de tu hijo", según una prestigiosa neuropsicóloga infantil y matiza el postre

“Somos lo que comemos”. Es una máxima que cada vez más gente tiene presente. Si bien seguir una buena alimentación es muy importante para todo el mundo, pero especialmente para los más pequeños de la casa. Una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable harán que los más pequeños crezcan sanos, llenos de energía y con menos riesgo de sufrir obesidad y enfermedades relacionadas.

Además de una mejor salud, hay otros aspectos en los que incide directamente una buena alimentación, como puede ser el rendimiento escolar. Son muchos los estudios que tratan de analizar esta relación, así como la importancia que tiene la nutrición en los niños, concluyendo todos ellos en que una dieta equilibrada está estrechamente ligados con un buen aprendizaje a nivel académico.

La neuropsicóloga infantojuvenil María Luisa Ferrerós lleva años viendo en consulta muchas familias que acuden a ella desesperadas sin saber por qué sus hijas e hijos pequeños sufren problemas severos de comportamiento. Su investigación clínica, en colaboración con la doctora Victoria Revilla, concluyó que, en muchos casos, modificar la alimentación hacia una dieta más saludable cambia el comportamiento infantil. Un desayuno con bollería industrial provoca que, al poco tiempo, el niño sufra una bajada de glucosa, que deriva en un cambio brusco de humor. El ensayo ‘Dime qué come y te diré cómo se porta’ (editorial Planeta) es una guía en la que ambas especialistas ofrecen pistas a las familias para modificar hábitos alimentarios. Sin fórmulas mágicas ni alimentos milagrosos.

Maria Luisa Ferrerós, neuropsicóloga infantil y juvenil y autora de 'Dime qué come y te diré cómo se comporta'. / E. P.

"En comidas y cenas somos más conscientes de la importancia de una dieta saludable, pero en desayunos y meriendas, muchas veces, les damos lo primero que pillamos. En consulta he observado problemas debido a pataletas, berrinches inexplicables, y bucles emocionales por parte de niños y niñas que no tenían un detonante concreto", explica la experta.

Matiza que "un puñado de nueces siempre es mejor que un bollo industrial" debido a que "las nueces llevan magnesio, zinc y omega 3. Es un alimento completísimo que les ayuda a nivel cerebral y emocional. Cuesta dar este tipo de desayunos o meriendas si no se entiende el por qué. Cuando tú, como madre, estás convencida de lo que haces y por qué lo haces, es más fácil que se lo trasmitas a tu hijo. Claro, si le das crema de avellana y cacao del súper, él estará encantado. Pero es porquería pura porque lleva kilos de aceite de palma y kilos de azúcar. De todo menos avellanas y cacao".

Ferrerós también recalca que uno de los mayores problemas a la hora de dar una alimentación saludable en las cenas o comidas de nuestros hijos es "la falta de tiempo para elaborarla". "Las hamburguesas veganas hay que hacerlas en casa, triturando legumbres. Entre una hamburguesa prefabricada de buey y una prefabricada vegana, las dos son igual de malas. Pero la gente asocia lo vegano a lo saludable. En realidad, el asunto es comida real versus comida procesada. Muchas veces las familias aducen falta de tiempo, pero una lata de sardinas es una cena estupenda para tu hijo, muy rica en vitamina B12, esencial para el desarrollo cerebral."