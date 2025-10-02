Presta atención a tu intestino: así puede ayudarte a controlar los niveles de estrés

Hay quien considera que el intestino es una especie de segundo cerebro, ya que de su correcto funcionamiento dependen también aspcetos que afectan tanto a nivel emocional como fisiológico.

Una correcta microbiota, aquellos microorganismos que recubren sus paredes, ayuda a tener una mejor salud y, entre otras cosas, hace que los niveles de estrés y cansancio bajen.

Para saber cómo ayuda el intestino a generar energía y gestionar el sistema inmune, el médico Alexandre Olmos ha compartido en su perfil de TikTok un vídeo en el que explica cuál podría ser la solución a tu cansancio.

"La cura para tu cansancio y tu estrés crónico está en tu intestino. El intestino es mucho más que un órgano digestivo, es uno de los centros de regulación más importantes del cuerpo. Produce serotonina, el neurotransmisor que regula el estado de ánimo. Controla la absorción de nutrientes que generan energía. Está en comunicación directa con tu sistema nervioso y hormonal y gestiona buena parte del sistema inmune", explica el médico.

"Cuando está alterado o inflamado, incluso los alimentos saludables pueden generar reacciones. No absorbes correctamente el magnesio, las vitaminas del grupo b, el zinc y tu cuerpo entra en un estado de estrés biológico aunque estés comiendo sano. Esto se traduce en fatiga crónica, antojos, mal descanso nocturno, digestiones pesadas y cambios de humor que no entiendes", señala.

"Te hablo de casos reales como Sacra, que vivía con hinchazón diaria. Aunque había probado de todo. Con el informe de optimización epigenética descubrimos que tenía una mala detoxificación, déficit de zinc y una inflamación intestinal que no se veía en analíticas comunes", revela Olmos.

"Con un plan personalizado, su digestión y su energía mejoraron en pocas semanas. O Cristina, con el azúcar disparado y el colesterol descontrolado, le decían que estaba cerca de una diabetes tipo dos y que lo provocaba el exceso de peso. En parte tenían razón, pero el verdadero problema estaba en cómo sus células metabolizaban los nutrientes. Hoy tiene los valores estables y ha recuperado su bienestar", destaca el médico.