Antiinflamatorio, reduce el colesterol y ayuda a controlar tu peso: todo lo que debes saber de esta alternativa natural al Omega 3

Esta es la recomendación de los expertos

Roberto González

Chía, spirulina, colágeno en polvo, quinoa... muchos son los principios que acaban convirtiéndose en superalimento por obra y gracia de los influencers de turno que, tras incluirlos en su dieta no dudan en compartir los resultados milagrosos que obtienen tras su uso o ingesta.

Uno de los que está causando furor entre las celebrities es el lino, una semilla que puede conseguirse en el supermercado y cuyo alto contenido en Omega 3 la hace perfecta para mantener el colesterol a raya y ayudar a prevenir enfermedades cardiacas.

Sobre todas estas bondades ha compartido un vídeo enTikTok el cardiólogo Aurelio Rojas.

@doctorrojass Una cucharada de esto puede proteger tu corazón Las semillas de lino molidas en frío de @linwoods_espana son una de las mejores formas de incorporar Omega 3 tipo ALA en tu dieta diaria. 👀Favorecen la salud endotelial, reducen triglicéridos y tienen un potente efecto antiinflamatorio. ✅Sin cápsulas. Sin pescado. Solo comida real. Además: – Ayudan a bajar el colesterol LDL – Aportan fibra soluble y proteína vegetal – Mejoran la saciedad si quieres controlar tu peso Lo más importante: que estén molidas en frío. Así se absorben mucho mejor los ácidos grasos esenciales. (Si las tomas enteras… no se absorben!). Yo las uso a diario en yogur, avena o ensaladas. Una cucharada al día = una dosis de salud vascular. Disponible en: Carrefour, Eroski, El Corte Inglés, herbolarios y más. Gracias @linwoods_espana por hacerlo fácil!! #lino #semillasdelino #omega3 #colesterol #omega3 ♬ Its Hip Hop No Vocal - Marscott

"¿Te sienta mal el omega 3 o no tomas pescado y te preocupa la salud de tu corazón? pues atención porque esto puede marcar la diferencia", cuenta el médico.

"Las semillas de lino son una de las fuentes vegetales más ricas en ácido al al inoleico, un tipo de omega 3 que en múltiples estudios se ha asociado con una reducción de triglicéridos y mejora del perfil lipídico", señala.

"Además, su alto contenido en fibra soluble favorece la reducción del colesterol l d l y su aporte de proteína vegetal contribuye a una mayor saciedad muy útil si además buscas controlar el peso pero atención porque la clave es que estén molidas, en frío, así se preservan mejor los ácidos grasos esenciales y se mejora su biodisponibilidad", recalca Rojas.

"Si las tomas enteras prácticamente no se absorben. Yo las uso a diario en yogur, en avena o incluso sobre ensaladas una dosis de salud vascular en cada cucharada y al igual que a muchos de mis pacientes esto les ha servido de ayuda espero que a ti también lo sea", indica el médico.

¿Qué es el lino?

Las semillas de lino con exactamente eso: semillas de una planta llamada lino. Son muy pequeñas –similares en tamaño y forma a las semillas de sésamo– y de color dorado o marrón. Y un dato curioso: el ser humano lleva miles de años cultivando la planta del lino por sus semillas, su aceite y sus fibras; de hecho, tus camisas de lino favoritas se fabrican con sus tallos.

Pasapalabra publica el horario tras la derrota de Rosa: "Os esperamos"

BBVA y Sabadell se denuncian ante la CNMV por su actuación durante la aceptación de la opa

Alarma en Cangas del Narcea por un incendio en una zona de monte pegada a la villa: "Ya empezamos otra vez"

La satisfacción con la sanidad madrileña alcanza su nivel más alto en cuatro años, según un estudio de Ipsos

Israel intercepta al último barco de la Flotilla

Sale a la luz la foto más esperada del embarazo mientras Adara sigue en Supervivientes: "Cumplo el sueño de mi vida"

VÍDEO: Incendio en la villa de Cangas del Narcea

Para combatir la humedad este otoño y la proliferación de polillas devoradoras de ropa, mucha gente deja una hoja de laurel colocada en un lado concreto del armario
