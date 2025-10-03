Antiinflamatorio, reduce el colesterol y ayuda a controlar tu peso: todo lo que debes saber de esta alternativa natural al Omega 3
Esta es la recomendación de los expertos
Chía, spirulina, colágeno en polvo, quinoa... muchos son los principios que acaban convirtiéndose en superalimento por obra y gracia de los influencers de turno que, tras incluirlos en su dieta no dudan en compartir los resultados milagrosos que obtienen tras su uso o ingesta.
Uno de los que está causando furor entre las celebrities es el lino, una semilla que puede conseguirse en el supermercado y cuyo alto contenido en Omega 3 la hace perfecta para mantener el colesterol a raya y ayudar a prevenir enfermedades cardiacas.
Sobre todas estas bondades ha compartido un vídeo enTikTok el cardiólogo Aurelio Rojas.
"¿Te sienta mal el omega 3 o no tomas pescado y te preocupa la salud de tu corazón? pues atención porque esto puede marcar la diferencia", cuenta el médico.
"Las semillas de lino son una de las fuentes vegetales más ricas en ácido al al inoleico, un tipo de omega 3 que en múltiples estudios se ha asociado con una reducción de triglicéridos y mejora del perfil lipídico", señala.
"Además, su alto contenido en fibra soluble favorece la reducción del colesterol l d l y su aporte de proteína vegetal contribuye a una mayor saciedad muy útil si además buscas controlar el peso pero atención porque la clave es que estén molidas, en frío, así se preservan mejor los ácidos grasos esenciales y se mejora su biodisponibilidad", recalca Rojas.
"Si las tomas enteras prácticamente no se absorben. Yo las uso a diario en yogur, en avena o incluso sobre ensaladas una dosis de salud vascular en cada cucharada y al igual que a muchos de mis pacientes esto les ha servido de ayuda espero que a ti también lo sea", indica el médico.
¿Qué es el lino?
Las semillas de lino con exactamente eso: semillas de una planta llamada lino. Son muy pequeñas –similares en tamaño y forma a las semillas de sésamo– y de color dorado o marrón. Y un dato curioso: el ser humano lleva miles de años cultivando la planta del lino por sus semillas, su aceite y sus fibras; de hecho, tus camisas de lino favoritas se fabrican con sus tallos.
