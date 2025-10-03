Estos son los beneficios que tiene el limón para tu cuerpo si lo tomas una vez al día

Exprimir medio limón en un vaso de agua es un gesto simple que puede convertirse en un hábito más que saludable. Según el doctor Freddy González, esto "puede tener efectos fantásticos para tu circulación, para tu corazón, para tu sistema digestivo, para tus defensas e incluso para tu piel".

Se trata de "un alimento fantástico y poderoso". Y es que "el limón tiene muchísimas propiedades positivas para el organismo, son innumerables", asegura el doctor: "Toma un chupito de limón, del zumo de un limón todos los días en ayunas", aconseja. Con esto, lo que vas a conseguir es "equilibrar el pH de tu organismo y el de tu cuerpo" y, además "vas a tener un día fantástico, porque esto va a mejorar la eficiencia del funcionamiento de tu organismo", comenta.

"Si tienes un cuadro viral o un cuadro gripal puedes tomarlo en infusión 3 a 5 veces al día. Si tienes problema circulatorio también lo puedes consumir en ayunas o con las comidas", finaliza el profesional.

Los beneficios del limón

1. Digestión más ligera

El ácido ayuda a descomponer los alimentos. Por este motivo nuestro estómago está lleno de ácido. El ácido del limón podría ser especialmente útil para ayudar a los ácidos estomacales, que disminuyen con el envejecimiento.

2. Ayuda a mantenerse hidratado

La mayoría de nosotros no bebe la suficiente agua. Una limonada a diario es una forma sencilla de empezar el día con el pie derecho. ¿Cómo saber si bebes lo suficiente? Cuando tu orina es casi clara.

3. Un añadido en la pérdida de peso

Estamos hechos de rutinas. Considera el impacto de reemplazar tu café de la mañana con limonada. No sólo una vez sino quizá hasta 20 veces al mes y multiplica esto por 10 años. Tu circunferencia de cintura te lo agradecerá.

4. Evita la oxidación

Los limones contienen fitonutrientes o sustancias que protegen al cuerpo de la enfermedad. Estos fitonutrientes tienen poderosas propiedades antioxidantes, lo que previene de la oxidación o nos protege del envejecimiento desde el interior.

5. Proporciona una dosis saludable de vitamina C

Exprime medio limón en tu agua. Añades así apenas 6 calorías y consigues más de una sexta parte de la cantidad diaria de vitamina C que necesitamos para protegernos del daño celular y para reparar las lesiones.

6. Proporciona un añadido de potasio

Sin este mineral, tu cuerpo no podría funcionar de forma adecuada. Es necesario para la comunicación nerviosa muscular y transporta nutrientes y desechos. El potasio también contrarresta algunos de los efectos de la sal sobre la presión sanguínea.

7. Ayuda a prevenir los cálculos renales

La limonada ayuda a prevenir estas dolorosas piedras renales en quienes tienen deficiencia de citrato urinario, una forma de ácido cítrico. Además y más importante, el mayor consumo de fluidos ayuda a prevenir la deshidratación, una causa común de las piedras en el riñón.

La vitamina C es un potente antioxidante que fortalece el sistema inmunológico y lo estimula para incrementar naturalmente nuestras defensas. Sin embargo, no solo es clave para la defensa del cuerpo contra las infecciones, sino que es un remedio, por ejemplo, para combatir resfriados.

Además de vitamina C, el limón tiene otros nutrientes importantes para el organismo: