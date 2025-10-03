Si tienes problemas de corazón, esta es la fruta que puede ayudar a regenerarlo: así debes consumirla para obtener sus beneficios
Esta es la recomendación de los expertos
Aunque el corazón es un órgano muy complejo, distintos estudios recientes han confirmado que algunos alimentos pueden activar procesos de reparación en sus células musculares y de sus vasos sanguíneos, incluso después de un infarto. Esto es lo que tienes que saber y además es especialmente útil si has tenido un infarto, tienes factores de riesgo o hay antecedentes en tu familia de problemas de corazón.
Para ofrecer más datos sobre los beneficios de esta fruta, el médico Aurelio Rojas ha compartido un vídeo en su perfil de TikTok.
"Soy aurelio rojas, cardiólogo y me dedico a ayudar a personas como tú a mejorar la salud de su corazón con sencillos consejos que puedes aplicar todos los días", empieza el médico.
"En primer lugar, consumir granada de forma regular ha demostrado activar genes de regeneración vascular y reducir la fibrosis del corazón tras el daño cardíaco. En segundo lugar, los arándanos, gracias a sus antocianinas, han demostrado que son capaces de reparar las mitocondrias dañadas y mejorar la función del corazón, sobre todo tras sufrir isquemia", señala el experto.
"En tercer lugar, ¿y cómo nos íbamos a olvidar de él? El pescado azul, salmón, sardina o caballa ha demostrado que consumir pescado azul estimula genes regeneradores y previene el remodelado del corazón, sobre todo tras un infarto", cuenta.
"Y ahora viene lo más importante que tienes que entender. Y esto no es magia, es nutrición cardioprotectora con respaldo científico. Es las cantidades de cada uno, media granada o un vaso de Zumo natural al día, un puñado de arándanos entre cincuenta o cien gramos al día y dos tres raciones de pescado azul por semana de unos ciento cincuenta gramos cada una, es suficiente para obtener estos beneficios", insiste el médico.
"Así que recuerda, no hay pastilla que sustituya una buena alimentación como esta, y estos tres alimentos han demostrado y puede marcar la diferencia si tu corazón está en problemas", cuenta.
- Hasta siempre, José: En memoria de José Crespo, aficionado oviedista fallecido la semana pasada
- Un emblema hostelero de Asturias que cerró hace diez años sale a la venta (y ahora vale la mitad que antes)
- Detienen y amenazan con metralletas al Arzobispo de Oviedo en un viaje: 'Aún tengo el susto en el cuerpo
- ¿Adiós al Boombastic en Llanera? 'Nos vamos, cerramos una etapa muy especial, gracias por estos 4 años
- Los árboles empiezan a 'volar' en pleno centro de Oviedo: la emblemática plaza que dice adiós a su jardinera gigante
- Reabre una de las discotecas más míticas de Asturias bajo las riendas de dos jóvenes de 22 años: 'Queremos convertirla en un referente del norte de España
- Intervienen en la finca del ganadero asesinado en Ribadesella e incautan parte de sus animales: su pareja, investigada
- Un cajón de 3,40 metros de eslora anclado al fondo del mar y contrapesos de hormigón: así se ensaya en Gijón el futuro de los campos solares marinos