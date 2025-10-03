Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Si tienes problemas de corazón, esta es la fruta que puede ayudar a regenerarlo: así debes consumirla para obtener sus beneficios

Esta es la recomendación de los expertos

Si tienes problemas de corazón, esta es la fruta que puede ayudar a regenerarlo: así debes consumirla para obtener sus beneficios

Si tienes problemas de corazón, esta es la fruta que puede ayudar a regenerarlo: así debes consumirla para obtener sus beneficios

Roberto González

Aunque el corazón es un órgano muy complejo, distintos estudios recientes han confirmado que algunos alimentos pueden activar procesos de reparación en sus células musculares y de sus vasos sanguíneos, incluso después de un infarto. Esto es lo que tienes que saber y además es especialmente útil si has tenido un infarto, tienes factores de riesgo o hay antecedentes en tu familia de problemas de corazón.

Para ofrecer más datos sobre los beneficios de esta fruta, el médico Aurelio Rojas ha compartido un vídeo en su perfil de TikTok.

"Soy aurelio rojas, cardiólogo y me dedico a ayudar a personas como tú a mejorar la salud de su corazón con sencillos consejos que puedes aplicar todos los días", empieza el médico.

"En primer lugar, consumir granada de forma regular ha demostrado activar genes de regeneración vascular y reducir la fibrosis del corazón tras el daño cardíaco. En segundo lugar, los arándanos, gracias a sus antocianinas, han demostrado que son capaces de reparar las mitocondrias dañadas y mejorar la función del corazón, sobre todo tras sufrir isquemia", señala el experto.

@doctorrojass 🔴Cantidades y más información aquí 👇🏻 1️⃣ GRANADA La granada es riquísima en polifenoles como punicalaginas y ácido elágico. Se ha demostrado que: • Estimula la angiogénesis, es decir, la formación de nuevos vasos tras un infarto. • Disminuye la fibrosis cardíaca y el remodelado del ventrículo. • Y protege el endotelio por su acción antioxidante y antiinflamatoria. 👉 ¿Cómo tomarla? Media granada al día o un vaso pequeño (unos 200 ml) de zumo natural, sin azúcar. ¿Para quién? Especialmente útil en personas con antecedentes de infarto, hipertensión o disfunción endotelial. 2️⃣ ARANDANOS Son una bomba de antocianinas, compuestos que: • Activan rutas de reparación mitocondrial. • Estimulan las células madre endoteliales. • Y mejoran la función del corazón tras daño isquémico. 👉 ¿Cómo tomarlos? Un puñado al día, entre 50 y 100 gramos de arándanos frescos o congelados. ¿Para quién? Muy recomendables si tienes riesgo cardiovascular, antecedentes familiares o estrés importante . 3️⃣ PESCADO AZUL Como el salmón, la sardina o la caballa. Sus ácidos grasos EPA y DHA: • Activan genes que protegen y regeneran células del corazón. • Reducen el remodelado tras un infarto. • Y estimulan células madre cardíacas en modelos animales. 👉 ¿Cómo incluirlo? 2 a 3 veces por semana, en raciones de 120-150 gramos. ¿Para quién? Ideal para personas con colesterol elevado, inflamación crónica o que quieran prevenir eventos cardiovasculares. REF: GRANADA 📚 Aviram M, et al. Pomegranate juice consumption reduces oxidative stress, atherogenic modifications to LDL, and platelet aggregation: studies in humans and in atherosclerotic apolipoprotein E-deficient mice. Am J Clin Nutr. 2000. ARANDANOS 📚 Ahmet I, et al. Blueberry supplementation improves myocardial function and reduces oxidative stress in hypertensive rats. J Nutr Biochem. 2009. PESCADO AZUL 📚 Timmers L, et al. Omega-3 fatty acids stimulate vascular endothelial growth factor-A expression in endothelial cells and promote endothelial progenitor cell migration. J Cell Physiol. 2007. #corazon #infarto #alimentacion #suplementos ♬ sonido original - Aurelio Rojas 🧡 Cardiólogo

"En tercer lugar, ¿y cómo nos íbamos a olvidar de él? El pescado azul, salmón, sardina o caballa ha demostrado que consumir pescado azul estimula genes regeneradores y previene el remodelado del corazón, sobre todo tras un infarto", cuenta.

"Y ahora viene lo más importante que tienes que entender. Y esto no es magia, es nutrición cardioprotectora con respaldo científico. Es las cantidades de cada uno, media granada o un vaso de Zumo natural al día, un puñado de arándanos entre cincuenta o cien gramos al día y dos tres raciones de pescado azul por semana de unos ciento cincuenta gramos cada una, es suficiente para obtener estos beneficios", insiste el médico.

Noticias relacionadas y más

"Así que recuerda, no hay pastilla que sustituya una buena alimentación como esta, y estos tres alimentos han demostrado y puede marcar la diferencia si tu corazón está en problemas", cuenta.

TEMAS

  1. Hasta siempre, José: En memoria de José Crespo, aficionado oviedista fallecido la semana pasada
  2. Un emblema hostelero de Asturias que cerró hace diez años sale a la venta (y ahora vale la mitad que antes)
  3. Detienen y amenazan con metralletas al Arzobispo de Oviedo en un viaje: 'Aún tengo el susto en el cuerpo
  4. ¿Adiós al Boombastic en Llanera? 'Nos vamos, cerramos una etapa muy especial, gracias por estos 4 años
  5. Los árboles empiezan a 'volar' en pleno centro de Oviedo: la emblemática plaza que dice adiós a su jardinera gigante
  6. Reabre una de las discotecas más míticas de Asturias bajo las riendas de dos jóvenes de 22 años: 'Queremos convertirla en un referente del norte de España
  7. Intervienen en la finca del ganadero asesinado en Ribadesella e incautan parte de sus animales: su pareja, investigada
  8. Un cajón de 3,40 metros de eslora anclado al fondo del mar y contrapesos de hormigón: así se ensaya en Gijón el futuro de los campos solares marinos

Fallece un hombre de forma súbita, en plena calle, cuando salía de una cafetería en Avilés

Fallece un hombre de forma súbita, en plena calle, cuando salía de una cafetería en Avilés

Así fue la reunión entre el Sporting y más de 300 familiares de jugadores del Fútbol Base de Mareo: más de dos horas de intercambio, el club valora abrir dos días las puertas a los padres...

Así fue la reunión entre el Sporting y más de 300 familiares de jugadores del Fútbol Base de Mareo: más de dos horas de intercambio, el club valora abrir dos días las puertas a los padres...

El ciclocross llega con fuerza a Gijón este fin de semana: "En la categoría femenina, Asturias es la autonomía con mayor nivel de largo"

El ciclocross llega con fuerza a Gijón este fin de semana: "En la categoría femenina, Asturias es la autonomía con mayor nivel de largo"

La entrega de los "Moscones de Oro" podrá seguirse en directo este sábado desde el auditorio de la villa

La entrega de los "Moscones de Oro" podrá seguirse en directo este sábado desde el auditorio de la villa

Si tienes problemas de corazón, esta es la fruta que puede ayudar a regenerarlo: así debes consumirla para obtener sus beneficios

Si tienes problemas de corazón, esta es la fruta que puede ayudar a regenerarlo: así debes consumirla para obtener sus beneficios

Desacuerdo

Siero logra 5,2 millones de la UE para el plan urbanístico del oeste de la Pola: estas son las actuaciones previstas

Siero logra 5,2 millones de la UE para el plan urbanístico del oeste de la Pola: estas son las actuaciones previstas
Tracking Pixel Contents