Trabajar de noche podría aumentar el riesgo de cálculos renales, según un estudio
Investigadores chinos hallan que el trabajo por turnos nocturnos se asocia con un 15 % más de probabilidad de desarrollar litiasis renal, mediado por hábitos como hidratación, peso y sueño
Demi Taneva
Aunque ya se conoce que los trabajos por turnos elevan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y trastornos del sueño, su relación con problemas renales ha sido poco estudiada. Una nueva investigación analiza cómo los patrones laborales fuera del horario diurno también podrían afectar la función renal y favorecer la formación de cálculos.
El estudio, basado en más de 220 000 participantes del Biobanco del Reino Unido con un seguimiento de 13,7 años, encontró que quienes trabajan por turnos tienen un 15 % más de riesgo de desarrollar cálculos renales en comparación con quienes trabajan horarios diurnos regulares.
También vieron que ciertos patrones de rotación de turno, duración del turno nocturno y frecuencia están directamente correlacionados con ese riesgo aumentado.
Factores de estilo de vida
No todo el efecto se atribuye solamente al horario. El estudio revela que variables como la ingesta de líquidos, el índice de masa corporal (IMC), el sueño deficiente o el tabaquismo median esta relación entre turnos nocturnos y cálculos. En otras palabras, trabajar de noche favorece hábitos más desfavorables para los riñones, que se expresan en mayor riesgo.
Algo que resulta curioso es que los datos sugieren que aquellos con muchos años trabajando por turnos presentaban un riesgo levemente menor que los recién incorporados. Esto podría reflejar un efecto de “sobrevivencia saludable” (los más susceptibles ya abandonaron), o adaptaciones fisiológicas a largo plazo.
