¿Por qué viven más las mujeres? Un estudio sugiere que la poligamia podría reducir la longevidad masculina

El estudio publicado en Science Advances aborda uno de los grandes misterios biológicos: por qué en muchas especies las hembras superan en esperanza de vida a los machos. El equipo internacional, liderado por el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, utilizó datos de numerosas especies de mamíferos y aves, tanto en estado salvaje como en zoológicos, para comparar la longevidad entre sexos.

En su opinión, las estrategias reproductivas, como la competencia sexual y el tipo de pareja (poligamia o monogamia), juegan un papel importante en esas diferencias.

En especies con estructuras polígamas, los machos a menudo están sometidos a una intensa competencia para conseguir y retener múltiples parejas. Esa presión competitiva se traduce en mayores gastos fisiológicos: utilizar más energía, exponerse a más riesgos, tener mayores cargas hormonales o estrés. Según los investigadores, estos factores favorecen que los machos mueran antes.

Otro aspecto que aparece en el estudio es que el sexo que invierte más en el cuidado de las crías —usualmente las hembras en los mamíferos— podría beneficiarse desde el punto de vista de la supervivencia. Proteger y sostener los descendientes implica comportamientos menos riesgosos y mayor estabilidad biológica.

¿Cómo de relevante es para los humanos?

Aunque es difícil trasladar directamente estos resultados al ser humano, los autores creen que las mismas dinámicas pueden estar ocurriendo en nuestra especie. La historia evolutiva, la competencia sexual, las diferencias sociales y reproductivas entre hombres y mujeres podrían estar entre los factores que explican las brechas de longevidad.

La poligamia no necesariamente “reduce la longevidad” en todos los casos, pero en condiciones de alta competencia reproductiva parece exacerbar las fragilidades masculinas.