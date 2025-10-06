Este es el alimento que te ayuda a mejorar tus defensas: "Pequeños soldados"

Si quieres mejorar tus defensas, deberías saber que hay un alimento que deberías implementar en tu dieta: "Pequeños soldados".

Te lo dice la tiktoker Boticaria García, quien explica que "las setas y los hongos son pequeños soldados del bosque listos para ayudarte. Sí, son soldados capaces de fortalecer tus defensas desde adentro, especialmente algunos tipos como el shiitake o el maitake".

Y es que, según explica, "contienen un tipo de fibra llamada beta-glucanos, que tiene efectos directos sobre tu sistema inmunológico. ¿Cómo lo hacen? Usan dos estrategias muy interesantes. Primero, estimulan a los macrófagos, que son como camiones de nieve que patrullan tu cuerpo. Los hongos aumentan la capacidad de ese camión para meterse en tus manos y limpiar la zona, eliminando los restos. Los hongos ayudan a dejar como nuevos esos lugares que otros han dejado sucios".

Asimismo, "activan las células asesinas naturales, sí, las naturales y asesinas. Estas células pueden destruir otras células infectadas o tumorales. Los hongos no solo te ayudan a tener más de estos asesinos naturales, sino que también mejoran su puntería para eliminar mejor a sus víctimas. Además, los hongos son ricos en minerales, antioxidantes, bajos en calorías y tienen un sabor umami que alegra tus platillos sin necesidad de añadir sal. Y para cerrar con la poesía del día: hongos en la despensa, defensas que se aumentan".

Durante mucho tiempo, muchas personas se han preguntado si consumir huevos es realmente saludable. Pero, ¿qué dice al respecto la ciencia actual?

La popular tiktoker Boticaria García ha abordado este tema en uno de sus vídeos, explicando que la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) ha realizado una actualización en su forma de clasificar los alimentos considerados saludables.

Según cuenta, anteriormente un alimento debía ser bajo en sodio, es decir, contener poca sal, además de tener bajos niveles de grasas totales, grasas saturadas y colesterol para ser considerado saludable.

Sin embargo, esos criterios han cambiado. Hoy en día, un alimento sigue necesitando ser bajo en sodio, pero ya no se exige que sea bajo en todo tipo de grasas, sino solo en las grasas saturadas. Además, ahora se presta más atención al contenido de azúcar, algo que, según comenta, "parece que antes no se consideraba tan perjudicial".

Con esta nueva perspectiva, el huevo ha dejado atrás su mala reputación y ahora se incluye dentro del grupo de alimentos saludables.

¿Cuántos se pueden comer?

Y surge entonces la gran pregunta: ¿cuántos huevos se pueden comer al día? La respuesta varía según diversos factores, como el modo de preparación y los acompañamientos, pero en términos generales, entre 1 y 2 huevos diarios se consideran una cantidad adecuada.