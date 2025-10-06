"Lo que crece bajo tierra se debe cocinar en agua fría y lo que crece encima con agua hirviendo", según la nutricionista Magali Alvarenga

Magali Alvarenga, conocida en redes como “Nutri Maga” recomienda que los vegetales que crecen bajo tierra deben introducirse en agua fría y calentarse gradualmente, mientras que los que crecen sobre la tierra deben cocinarse directamente en agua hirviendo. Con ese gesto se busca preservar textura, sabor y valor nutricional.

¿Por qué no introducir tubérculos directamente en agua hirviendo?

Según Alvarenga, vegetales como la patata o el boniato están cargados de almidón. Si se sumergen directamente en agua hirviendo, el exterior se cocina demasiado rápido y el interior puede quedar crudo. Al comenzar con agua fría, las paredes celulares se “refuerzan” durante el calentamiento progresivo, logrando una cocción uniforme.

Verduras delicadas: mejor con agua caliente

Para verduras como brócoli, espinaca o coliflor —que crecen sobre la tierra— Alvarenga aconseja introducirlas en agua ya hirviendo con sal, y en poca cantidad para que el agua no se enfríe al añadirlas. Así se evita que se vuelvan blandas o pierdan color. Al final, recomienda pasarlas por agua helada para fijar su color y textura.

Consejos adicionales para que no se pierdan minerales

La nutricionista también resalta que añadir sal desde el inicio no solo potencia el sabor sino que ayuda a evitar que los minerales y azúcares de los vegetales se disuelvan demasiado en el agua de cocción. Alvarenga admite que este truco le cambió la forma de cocinar cuando lo aprendió, y anima a quienes siempre cocinan sus verduras de la forma típica a probar esta técnica para notar la diferencia.