"Lo que crece bajo tierra se debe cocinar en agua fría y lo que crece encima con agua hirviendo", según la nutricionista Magali Alvarenga
La nutricionista revela un truco simple pero poderoso para que tubérculos como la patata queden cocidos por dentro y por fuera, manteniendo sabor y nutrientes
Demi Taneva
Magali Alvarenga, conocida en redes como “Nutri Maga” recomienda que los vegetales que crecen bajo tierra deben introducirse en agua fría y calentarse gradualmente, mientras que los que crecen sobre la tierra deben cocinarse directamente en agua hirviendo. Con ese gesto se busca preservar textura, sabor y valor nutricional.
¿Por qué no introducir tubérculos directamente en agua hirviendo?
Según Alvarenga, vegetales como la patata o el boniato están cargados de almidón. Si se sumergen directamente en agua hirviendo, el exterior se cocina demasiado rápido y el interior puede quedar crudo. Al comenzar con agua fría, las paredes celulares se “refuerzan” durante el calentamiento progresivo, logrando una cocción uniforme.
Verduras delicadas: mejor con agua caliente
Para verduras como brócoli, espinaca o coliflor —que crecen sobre la tierra— Alvarenga aconseja introducirlas en agua ya hirviendo con sal, y en poca cantidad para que el agua no se enfríe al añadirlas. Así se evita que se vuelvan blandas o pierdan color. Al final, recomienda pasarlas por agua helada para fijar su color y textura.
Consejos adicionales para que no se pierdan minerales
La nutricionista también resalta que añadir sal desde el inicio no solo potencia el sabor sino que ayuda a evitar que los minerales y azúcares de los vegetales se disuelvan demasiado en el agua de cocción. Alvarenga admite que este truco le cambió la forma de cocinar cuando lo aprendió, y anima a quienes siempre cocinan sus verduras de la forma típica a probar esta técnica para notar la diferencia.
- Casi un centenar de árboles, aparcamientos cerrados y maquinaria desplegada en las calles desde primera hora: el operativo de Corvera para inaugurar la temporada de otoño
- Mucho sudor, el susto de 'Garra' y las ganas de correr por el Real Oviedo: así ha sido la marcha del centenario (y la mascota está sana y salva)
- La rotonda maldita de la noche de Oviedo: una emblemática fuente de la ciudad registra el segundo accidente (rocambolesco) en menos de 24 horas
- La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo
- Paunovic habla sobre la obstrucción del árbitro y es claro sobre el partido: 'Hay más cabreo cuando sientes que has hecho más que el rival
- Sergio González, una de las opciones en cartera para asumir el banquillo del Sporting tras la destitución de Garitano
- El Sporting destituye a Garitano tras cinco derrotas consecutivas
- El único alcalde del PP en la comarca de Avilés, tras afianzar su acuerdo con Vox: 'Castrillon puede ser la perla de Asturias