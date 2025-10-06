"No es solo un dolor de cabeza", así es como te afecta la migraña

Seguro que has escuchado hablar de la migraña pero deberías saber que "no es solo un dolor de cabeza", sino un problema mucho más serio. Así es como te afecta.

Para tratar sobre esta enfermedad está el canal de Tik Tok de Farmacéuticos, donde explican que la migraña "es una enfermedad neurológica que puede ser incapacitante y aún hoy sigue rodeada de mitos que dificultan su comprensión".

Entre estos mitos, en Farmacéuticos destacan algunos como que "la migraña es solo un dolor de cabeza fuerte”. Tal y como cuentan, "en realidad, es un trastorno complejo del sistema nervioso".

También se dice que "se debe únicamente al estrés”. Pero la realidad es que "también influyen factores como cambios hormonales, falta de sueño o ciertos alimentos". Un último mito es que "no tiene tratamiento eficaz”. En Farmacéticos explican que "existen tanto tratamientos para aliviar las crisis como terapias preventivas que reducen su frecuencia".

@farmaceuticos 😖 Bulos sobre la migraña La migraña no es “solo un dolor de cabeza”. Es una enfermedad neurológica que puede ser incapacitante y aún hoy sigue rodeada de mitos que dificultan su comprensión. 🚫 Mitos más comunes: “La migraña es solo un dolor de cabeza fuerte” → En realidad, es un trastorno complejo del sistema nervioso. “Se debe únicamente al estrés” → También influyen factores como cambios hormonales, falta de sueño o ciertos alimentos. “No tiene tratamiento eficaz” → Existen tanto tratamientos para aliviar las crisis como terapias preventivas que reducen su frecuencia. 💊 La información rigurosa es clave para combatir la desinformación y mejorar la calidad de vida de quienes conviven con migraña. 👉 Consulta siempre a tu farmacéutico de confianza. 📲 ¿Te llegó un mensaje sospechoso? Reenvíalo al 659 800 555 🔍 Verifica con #verificartve #TuFarmacéuticoInforma ♬ sonido original - Farmacéuticos

Si vives cerca de la costa, seguro que ya estás más que acostumbrado a ver grandes cruceros haciendo escala en el puerto o, en su defecto, pasando de largo. Este tipo de turismo está cada vez más extendido en España, y muchas localidades lo valoran mucho, especialmente por el impacto económico que generan los cruceristas.

La mayor parte del gasto se realiza en restaurantes, pero también se nota en otros comercios menos habituales, como las farmacias. Ahora bien, ¿sabes cuáles son los medicamentos más solicitados por quienes viajan en crucero? Para despejar esa duda, una farmacéutica de TikTok ha compartido un vídeo donde lo explica claramente: “No tiene nada de glamour”.

En su perfil @farmatiks, esta experta comenta que, siendo un crucero, muchos imaginarían que los productos más pedidos serían para mejorar el rendimiento sexual o para combatir la resaca. Además, existe el mito de que los turistas extranjeros aprovechan para comprar medicamentos con receta porque aquí son más baratos. Pero nada de eso es cierto ni corresponde a los productos más vendidos en farmacia para estos viajeros.

Medicamentos más comunes

Según la farmacéutica, uno de los medicamentos más demandados es el que alivia el dolor de garganta. Otro producto muy solicitado son las pastillas para el estreñimiento. Pero el medicamento estrella, con mucha lógica, son las pastillas para el mareo. Aunque los cruceros son barcos muy grandes y estables, el movimiento del mar puede provocar mareos con facilidad, por lo que contar con este tipo de remedios es fundamental para muchos pasajeros.