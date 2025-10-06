"No es solo un dolor de cabeza", así es como te afecta la migraña
Se trata de un problema mucho más serio
Seguro que has escuchado hablar de la migraña pero deberías saber que "no es solo un dolor de cabeza", sino un problema mucho más serio. Así es como te afecta.
Para tratar sobre esta enfermedad está el canal de Tik Tok de Farmacéuticos, donde explican que la migraña "es una enfermedad neurológica que puede ser incapacitante y aún hoy sigue rodeada de mitos que dificultan su comprensión".
Entre estos mitos, en Farmacéuticos destacan algunos como que "la migraña es solo un dolor de cabeza fuerte”. Tal y como cuentan, "en realidad, es un trastorno complejo del sistema nervioso".
También se dice que "se debe únicamente al estrés”. Pero la realidad es que "también influyen factores como cambios hormonales, falta de sueño o ciertos alimentos". Un último mito es que "no tiene tratamiento eficaz”. En Farmacéticos explican que "existen tanto tratamientos para aliviar las crisis como terapias preventivas que reducen su frecuencia".
Si vives cerca de la costa, seguro que ya estás más que acostumbrado a ver grandes cruceros haciendo escala en el puerto o, en su defecto, pasando de largo. Este tipo de turismo está cada vez más extendido en España, y muchas localidades lo valoran mucho, especialmente por el impacto económico que generan los cruceristas.
La mayor parte del gasto se realiza en restaurantes, pero también se nota en otros comercios menos habituales, como las farmacias. Ahora bien, ¿sabes cuáles son los medicamentos más solicitados por quienes viajan en crucero? Para despejar esa duda, una farmacéutica de TikTok ha compartido un vídeo donde lo explica claramente: “No tiene nada de glamour”.
En su perfil @farmatiks, esta experta comenta que, siendo un crucero, muchos imaginarían que los productos más pedidos serían para mejorar el rendimiento sexual o para combatir la resaca. Además, existe el mito de que los turistas extranjeros aprovechan para comprar medicamentos con receta porque aquí son más baratos. Pero nada de eso es cierto ni corresponde a los productos más vendidos en farmacia para estos viajeros.
Medicamentos más comunes
Según la farmacéutica, uno de los medicamentos más demandados es el que alivia el dolor de garganta. Otro producto muy solicitado son las pastillas para el estreñimiento. Pero el medicamento estrella, con mucha lógica, son las pastillas para el mareo. Aunque los cruceros son barcos muy grandes y estables, el movimiento del mar puede provocar mareos con facilidad, por lo que contar con este tipo de remedios es fundamental para muchos pasajeros.
- Casi un centenar de árboles, aparcamientos cerrados y maquinaria desplegada en las calles desde primera hora: el operativo de Corvera para inaugurar la temporada de otoño
- La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo
- Mucho sudor, el susto de 'Garra' y las ganas de correr por el Real Oviedo: así ha sido la marcha del centenario (y la mascota está sana y salva)
- La rotonda maldita de la noche de Oviedo: una emblemática fuente de la ciudad registra el segundo accidente (rocambolesco) en menos de 24 horas
- Sergio González, una de las opciones en cartera para asumir el banquillo del Sporting tras la destitución de Garitano
- La suspensión de la pesca de esta especie en el País Vasco preocupa en Asturias: estas son las previsiones para la campaña en un referente enclave angulero
- Paunovic habla sobre la obstrucción del árbitro y es claro sobre el partido: 'Hay más cabreo cuando sientes que has hecho más que el rival
- El Sporting destituye a Garitano tras cinco derrotas consecutivas