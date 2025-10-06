Estrés, ansiedad o insomnio: la mejor fruta (según la ciencia) para hacer frente a estos trastornos
Esto es lo que dicen estudio recientes sobre las propiedades de esta fruta
Mitigar trastornos como el insomnio, el estrés o la ansiedad suelen ir, en el peor de los casos de fármacos con innumerable efectos secundarios. Pero ¿y si hubiera una forma natural de paliar estos síntomas? Aurelio Rojas, cardiólogo, ha compartido en su perfil de TikTok un vídeo en el que analiza los estudios arrojados por una investigación reciente sobre el consumo de dos kiwis al día.
"Nueva investigación reciente acerca del kiwi el estrés y la ansiedad. Esto es lo que tienes que saber. Este estudio fue publicado en 2023 muy reciente, en british journal of nutrition e incluyó a 155 adultos y esto es lo que los investigadores descubrieron sobre el kiwi", explicó el médico.
"Consumir dos kiwis al día, nada más que eso solo dos durante solamente dos semanas, mejoró el bienestar general de los participantes en un 60% y redujo la fatiga y el cansancio en un 35%. Esto es increíble", comenta el médico.
"Ahora, el punto clave que tienes que entender del estudio, porque las mejoras en el estado de ánimo aparecieron tan pronto como al cuarto día, es que el kiwi es una fuente extremadamente rica de vitamina c pero no solo eso además contiene fibra, potasio y antioxidantes", recuerda el cardiólogo.
"Según los investigadores aunque la vitamina c ya muestra beneficios por sí sola el kiwi entero generó mejoras mayores en las personas que lo consumieron lo que sugiere que es el conjunto de nutrientes del kiwi el que actúa con sinergia para mejorar nuestra salud", cuenta el médico.
"Así que ya sabes, algo tan simple como el kiwi puede transformar tu energía tu ánimo y tu bienestar sin efectos secundarios y solo con salud en cada mordisco", concluye el médico.
