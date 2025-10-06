Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estrés, ansiedad o insomnio: la mejor fruta (según la ciencia) para hacer frente a estos trastornos

Esto es lo que dicen estudio recientes sobre las propiedades de esta fruta

Estrés, ansiedad o insomnio: la mejor fruta (según la ciencia) para hacer frente a estos trastornos

Estrés, ansiedad o insomnio: la mejor fruta (según la ciencia) para hacer frente a estos trastornos

Roberto González

Mitigar trastornos como el insomnio, el estrés o la ansiedad suelen ir, en el peor de los casos de fármacos con innumerable efectos secundarios. Pero ¿y si hubiera una forma natural de paliar estos síntomas? Aurelio Rojas, cardiólogo, ha compartido en su perfil de TikTok un vídeo en el que analiza los estudios arrojados por una investigación reciente sobre el consumo de dos kiwis al día.

"Nueva investigación reciente acerca del kiwi el estrés y la ansiedad. Esto es lo que tienes que saber. Este estudio fue publicado en 2023 muy reciente, en british journal of nutrition e incluyó a 155 adultos y esto es lo que los investigadores descubrieron sobre el kiwi", explicó el médico.

"Consumir dos kiwis al día, nada más que eso solo dos durante solamente dos semanas, mejoró el bienestar general de los participantes en un 60% y redujo la fatiga y el cansancio en un 35%. Esto es increíble", comenta el médico.

@doctorrojass ¿Quieres saber por qué esta es la fruta más completa desde el punto de vista metabólico? 🔬 1. Alta densidad de vitamina C: Un solo kiwi aporta hasta 92 mg de vitamina C (más del 100% de la CDR), lo que estimula la hidroxilación de la prolina y lisina en la síntesis de colágeno, clave para la integridad vascular y la reparación tisular post-estrés oxidativo. 👉 Mejora la función endotelial y reduce marcadores inflamatorios como la PCR. 🧠 2. Serotonina natural: Contiene serotonina vegetal (5-hidroxitriptamina), precursora del triptófano vía hidroxilación por la triptófano hidroxilasa. En un estudio en adultos con insomnio, 2 kiwis/día mejoraron la latencia del sueño en un 35%, el tiempo total de sueño en un 13,4%, y la eficiencia del sueño en un 5,4%. 🧬 3. Actinidina: Enzima proteolítica exclusiva del kiwi que facilita la digestión de proteínas, activa la motilidad intestinal y regula la microbiota. 👉 En pacientes con estreñimiento funcional, se ha asociado a una mejora en la frecuencia y consistencia de las deposiciones de hasta un 45%. 🫀 4. Salud cardiovascular: Estudios han mostrado que consumir 3 kiwis/día reduce la agregación plaquetaria en un 18% y disminuye los triglicéridos en sangre en un 15%. Mecanismo: modulación de la vía del óxido nítrico, reducción del estrés oxidativo y mejora de la fluidez membranal de eritrocitos. 📉 5. Ácido fólico + potasio + antioxidantes polifenólicos: Trío que contribuye a regular la homocisteína, la tensión arterial y el envejecimiento celular. REF: Fletcher BD, Haszard JJ, Vissers MC, Conner TS. Smartphone survey data reveals the timecourse of changes in mood outcomes following vitamin C or kiwifruit intervention in adults with low vitamin C. British Journal of Nutrition. 2023; 129 #kiwi #fruta #estres #cortisol #descanso #dormir ♬ sonido original - Aurelio Rojas 🧡 Cardiólogo

"Ahora, el punto clave que tienes que entender del estudio, porque las mejoras en el estado de ánimo aparecieron tan pronto como al cuarto día, es que el kiwi es una fuente extremadamente rica de vitamina c pero no solo eso además contiene fibra, potasio y antioxidantes", recuerda el cardiólogo.

"Según los investigadores aunque la vitamina c ya muestra beneficios por sí sola el kiwi entero generó mejoras mayores en las personas que lo consumieron lo que sugiere que es el conjunto de nutrientes del kiwi el que actúa con sinergia para mejorar nuestra salud", cuenta el médico.

Noticias relacionadas y más

"Así que ya sabes, algo tan simple como el kiwi puede transformar tu energía tu ánimo y tu bienestar sin efectos secundarios y solo con salud en cada mordisco", concluye el médico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Casi un centenar de árboles, aparcamientos cerrados y maquinaria desplegada en las calles desde primera hora: el operativo de Corvera para inaugurar la temporada de otoño
  2. Mucho sudor, el susto de 'Garra' y las ganas de correr por el Real Oviedo: así ha sido la marcha del centenario (y la mascota está sana y salva)
  3. La rotonda maldita de la noche de Oviedo: una emblemática fuente de la ciudad registra el segundo accidente (rocambolesco) en menos de 24 horas
  4. La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo
  5. Paunovic habla sobre la obstrucción del árbitro y es claro sobre el partido: 'Hay más cabreo cuando sientes que has hecho más que el rival
  6. Sergio González, una de las opciones en cartera para asumir el banquillo del Sporting tras la destitución de Garitano
  7. El Sporting destituye a Garitano tras cinco derrotas consecutivas
  8. El único alcalde del PP en la comarca de Avilés, tras afianzar su acuerdo con Vox: 'Castrillon puede ser la perla de Asturias

El bulevar de Lugones, un parking de altura en La Pola y la glorieta de acceso a Parque Principado serán las principales inversiones en Siero: estos son los 54 proyectos que suman 13 millones

El bulevar de Lugones, un parking de altura en La Pola y la glorieta de acceso a Parque Principado serán las principales inversiones en Siero: estos son los 54 proyectos que suman 13 millones

El desconocido producto de Nivea que se compra a pares por internet: "Es una pena que no se venda en España"

El desconocido producto de Nivea que se compra a pares por internet: "Es una pena que no se venda en España"

Quemar un rama de romero antes de dormir: la solución que ayuda al cerebro y copia más gente por la noche

Quemar un rama de romero antes de dormir: la solución que ayuda al cerebro y copia más gente por la noche

Estrés, ansiedad o insomnio: la mejor fruta (según la ciencia) para hacer frente a estos trastornos

Estrés, ansiedad o insomnio: la mejor fruta (según la ciencia) para hacer frente a estos trastornos

El hijo de Raphael sale a hablar del estado de salud de su padre tras cancelar otro concierto

El hijo de Raphael sale a hablar del estado de salud de su padre tras cancelar otro concierto

Malas noticias para Jessica Bueno, concursante de Supervivientes, tras el comunicado de su ex marido: "Han hecho todo lo posible por verme caer"

Malas noticias para Jessica Bueno, concursante de Supervivientes, tras el comunicado de su ex marido: "Han hecho todo lo posible por verme caer"
Tracking Pixel Contents