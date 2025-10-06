Estrés, ansiedad o insomnio: la mejor fruta (según la ciencia) para hacer frente a estos trastornos

Mitigar trastornos como el insomnio, el estrés o la ansiedad suelen ir, en el peor de los casos de fármacos con innumerable efectos secundarios. Pero ¿y si hubiera una forma natural de paliar estos síntomas? Aurelio Rojas, cardiólogo, ha compartido en su perfil de TikTok un vídeo en el que analiza los estudios arrojados por una investigación reciente sobre el consumo de dos kiwis al día.

"Nueva investigación reciente acerca del kiwi el estrés y la ansiedad. Esto es lo que tienes que saber. Este estudio fue publicado en 2023 muy reciente, en british journal of nutrition e incluyó a 155 adultos y esto es lo que los investigadores descubrieron sobre el kiwi", explicó el médico.

"Consumir dos kiwis al día, nada más que eso solo dos durante solamente dos semanas, mejoró el bienestar general de los participantes en un 60% y redujo la fatiga y el cansancio en un 35%. Esto es increíble", comenta el médico.

#fruta #estres #cortisol #descanso #dormir ♬ sonido original - Aurelio Rojas 🧡 Cardiólogo @doctorrojass ¿Quieres saber por qué esta es la fruta más completa desde el punto de vista metabólico? 🔬 1. Alta densidad de vitamina C: Un solo kiwi aporta hasta 92 mg de vitamina C (más del 100% de la CDR), lo que estimula la hidroxilación de la prolina y lisina en la síntesis de colágeno, clave para la integridad vascular y la reparación tisular post-estrés oxidativo. 👉 Mejora la función endotelial y reduce marcadores inflamatorios como la PCR. 🧠 2. Serotonina natural: Contiene serotonina vegetal (5-hidroxitriptamina), precursora del triptófano vía hidroxilación por la triptófano hidroxilasa. En un estudio en adultos con insomnio, 2 kiwis/día mejoraron la latencia del sueño en un 35%, el tiempo total de sueño en un 13,4%, y la eficiencia del sueño en un 5,4%. 🧬 3. Actinidina: Enzima proteolítica exclusiva del kiwi que facilita la digestión de proteínas, activa la motilidad intestinal y regula la microbiota. 👉 En pacientes con estreñimiento funcional, se ha asociado a una mejora en la frecuencia y consistencia de las deposiciones de hasta un 45%. 🫀 4. Salud cardiovascular: Estudios han mostrado que consumir 3 kiwis/día reduce la agregación plaquetaria en un 18% y disminuye los triglicéridos en sangre en un 15%. Mecanismo: modulación de la vía del óxido nítrico, reducción del estrés oxidativo y mejora de la fluidez membranal de eritrocitos. 📉 5. Ácido fólico + potasio + antioxidantes polifenólicos: Trío que contribuye a regular la homocisteína, la tensión arterial y el envejecimiento celular. REF: Fletcher BD, Haszard JJ, Vissers MC, Conner TS. Smartphone survey data reveals the timecourse of changes in mood outcomes following vitamin C or kiwifruit intervention in adults with low vitamin C. British Journal of Nutrition. 2023; 129 #kiwi

"Ahora, el punto clave que tienes que entender del estudio, porque las mejoras en el estado de ánimo aparecieron tan pronto como al cuarto día, es que el kiwi es una fuente extremadamente rica de vitamina c pero no solo eso además contiene fibra, potasio y antioxidantes", recuerda el cardiólogo.

"Según los investigadores aunque la vitamina c ya muestra beneficios por sí sola el kiwi entero generó mejoras mayores en las personas que lo consumieron lo que sugiere que es el conjunto de nutrientes del kiwi el que actúa con sinergia para mejorar nuestra salud", cuenta el médico.

"Así que ya sabes, algo tan simple como el kiwi puede transformar tu energía tu ánimo y tu bienestar sin efectos secundarios y solo con salud en cada mordisco", concluye el médico.