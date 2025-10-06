El móvil y el wifi podrían afectar a tu sueño, hormonas y energía: estas son las consecuencias de la radiación electromagnética

Abusar de las pantallas ya se sabe que no es lo más recomendable. Fatiga visual, dolor de cabeza o alteraciones en el sueño son algunas de las consecuencias que pasar mucho tiempo frente a estos dispositivos puede conllevar.

Sin embargo, los expertos también apuntan al wifi y su radiación como posible responsable de trastornos de ansiedad, mayor irritabilidad o agotamiento.

Alexandre Olmos, médico internista, ha compartido en su perfil de TikTok un vídeo en el que explica cuál es el uso conrrecto que debemos hacer de las pantallas.

"Esto es lo que la radiación está provocando en tu salud y probablemente no lo sabes. Te cuesta dormir, te sientes más irritable, agotado, con ansiedad. Aunque no haya una causa aparente, muchas veces pensamos que es estrés, falta de descanso o un bajón puntual. Pero hay algo que está siempre encendido muy cerca de ti y que también podría estar afectándote", explica el médico.

"Hablo de la radiación electromagnética, la que emiten los móviles, el wifi, los auriculares, Bluetooth, los routers, las pantallas. Aunque no la veas ni la sientas, tu cuerpo la percibe y la ciencia ya ha observado algo muy claro, la exposición constante a estas ondas puede interferir en funciones básicas de tu organismo", asegura el experto.

"Interfiere en la producción natural de melatonina, afecta tu descanso y regeneración, aumenta el estrés oxidativo, lo que puede acelerar el envejecimiento celular, alteraciones en el eje hormonal, más ansiedad, desequilibrios metabólicos y fatiga, cambios en la barrera hematoencefálica. El cerebro se vuelve más vulnerable", destaca Olmos.

"La forma en que se expresan ciertos genes puede cambiar por el entorno electromagnético. No se trata de vivir con miedo, sino con conciencia. Como médico especializado en epigenética te lo digo muy claro. Tu entorno influye más de lo que imaginas y hacer pequeños ajustes puede marcar la diferencia en cómo duermes, cómo piensas y cómo te sientes", recalca.