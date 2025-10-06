¿Qué es la tripanofobia? El miedo que puede comprometer gravemente tu salud: así puedes enfrentarte a él

Ir al médico no suele ser plato de buen gusto para nadie. Es más, a muchos les suele suponer un momento de tensión e incomodidade incluso, en ocasiones, puede despertar alguna fobia.

Lo peor es cuando esa fobia es a las agujas. Un instrumento muy presente en el campo médico y que hace que muchas personas vean en él un auténtico infierno que son incapaces de superar.

Este miedo irracional se conoce como tripanofobia y puede suponer un gran problema para quien lo padece. Sin embargo, hay trucos para suavizar este malestar que afecta tanto a adultos como a niños.

"Hoy os vengo a hablar de una palabra o una fobia que mucha gente tiene y no sabe su nombre y es la tripanofobia o una fobia desmesurada a las agujas y no, no es el miedo al dolor como es lo normal a nadie le da gusto que le pinchen y le produzcan daño es que a estas personas se le producen mareos taquicardia sudoración y en ocasiones pierden el conocimiento por esa fobia tan tremenda que tienen a estas agujas o a esta tripanofobia", explica Juajo López, traumatólogo.

"Los consejos que yo doy a mis pacientes cuando voy a realizar una infiltración y los pacientes tienen esta tripanofobia son muy sencillos y es que hay que intentar mantener la respiración y llegar relajados al proceso", explica el médico.

"Por supuesto explicar bien al paciente lo que se le va a hacer y habitualmente en traumatología suelen ser infiltraciones bastante rápidas", cuenta el médico.

"También aconsejo sobre todo en niños, poder distraerlos con unos auriculares, con un una tableta o con unos dibujos. que puedan ver otra cosa que no sea este acto de la infiltración y por supuesto en aquellos casos que la fobia sea tremenda aconsejo ir a terapia", recalca el experto.

"Ya sabes que si te desmayas ante una analítica ante una infiltración no eres el único hay mucha más gente que lo tiene y se llama tripanofobia", concluye López.