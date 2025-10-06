Si viajas en avión, podrías morir por este problema circulatorio: las consecuencias de la deshidratación y de la inmovilidad prolongada
Así pueden afectar los vuelos largos a tu salud
Viajar en avión puede tener más riesgos de lo que podemos imaginar. Y es que pasar muchas horas sentados, en la misma posición o beber poca agua es el caldo de cultivo perfecto para sufrir un trombo.
Sin embargo, este problema circulatorio puede evitarse siguiendo unas sencilas recomendaciones.
"¿Cómo evitar los trombos en un viaje en avión? y es que ya sabes que esto es algo gravísimo pero cuando pasamos mucho tiempo sentados en el avión existe riesgo de que la sangre se pueda coagular en las piernas formando trombos. Estos coágulos pueden viajar al corazón y a los pulmones incluso causando riesgo para tu vida así que apunta estos sencillos trucos para viajar de una manera segura", señala Aurelio Rojas, cardiólogo, en un vídeo que ha compartido en su perfil de TikTok.
"En primer, lugar cada hora intenta moverte como si fueras al baño esto activa la circulación para que la sangre regrese a tu corazón", confiesa.
"En segundo lugar, el aire seco del avión deshidrata y la sangre más espesa aumenta el riesgo de trombosis así que mantente hidratado lo máximo posible durante el vuelo", explica el médico.
"Y en tercer lugar, más importante y sencillo, activa tu circulación sin moverte del sitio con este ejercicio, punta talón cada treinta minutos durante el vuelo", recomienda Rojas.
