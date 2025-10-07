Alerta piojos, esto es todo lo que deberías saber para proteger a tus hijos

Los piojos nos gustan a nadie. Sin embargo, nuestros pequeños pueden pillarlos sin que podamos hacer nada para evitarlo. Eso sí, podemos protegerlos para que no quede ni rastro.

Eso lo saben muy bien en el canal de Tik Tok de Farmacéuticos, donde explican que los piojos "son parásitos que viven en el cuero cabelludo y causan picor e incomodidad, sobre todo en los más pequeños".

En cuanto al tratamiento más eficaz, tal y como apuntan, es utilizar pediculicidas más una lendrera para retirar también las liendres.

Sin embargo, el problema viene con los bulos que hay sobre los piojos y que solo retrasan el tratamiento. Entre ellos, en Farmacéuticos señalan los que dicen que "los piojos saltan o vuelan”. Sin embargo, esto es falso porque "se transmiten por contacto directo o al compartir objetos".

También los hay que dicen que "tener piojos es falta de higiene”, pero tampoco es verdad, "afectan igual a cabellos limpios o sucios".

Y uno muy extendido: “Vinagre, mayonesa o alcohol los eliminan”. Pues en este caso, aseguran que "no han demostrado eficacia y pueden irritar la piel".

Entre los múltiples riesgos atribuidos al vapeo, el popular tiktoker Farmacéutico Fernández advierte sobre uno que muchos desconocen: "No te confíes", dice con firmeza. Su advertencia surge como respuesta a un video publicado por el creador de contenido @vidaygenética, donde se comparan los espermatozoides de un hombre sano con los de otro que utiliza el vapeador con frecuencia.

Según explica Fernández, existen estudios científicos que revelan cómo los líquidos utilizados en los vapers pueden afectar la morfología y movilidad de los espermatozoides. En otras palabras, los espermatozoides tienden a presentar formas anormales, se desplazan con más dificultad y, en general, su calidad disminuye notablemente. También se ha observado una reducción en el conteo espermático.

Fertilidad

En resumen, el especialista concluye que vapear puede impactar seriamente la fertilidad masculina.