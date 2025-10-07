Alerta piojos, esto es todo lo que deberías saber para proteger a tus hijos
Hay que estar bien informado para actuar correctamente
Los piojos nos gustan a nadie. Sin embargo, nuestros pequeños pueden pillarlos sin que podamos hacer nada para evitarlo. Eso sí, podemos protegerlos para que no quede ni rastro.
Eso lo saben muy bien en el canal de Tik Tok de Farmacéuticos, donde explican que los piojos "son parásitos que viven en el cuero cabelludo y causan picor e incomodidad, sobre todo en los más pequeños".
En cuanto al tratamiento más eficaz, tal y como apuntan, es utilizar pediculicidas más una lendrera para retirar también las liendres.
Sin embargo, el problema viene con los bulos que hay sobre los piojos y que solo retrasan el tratamiento. Entre ellos, en Farmacéuticos señalan los que dicen que "los piojos saltan o vuelan”. Sin embargo, esto es falso porque "se transmiten por contacto directo o al compartir objetos".
También los hay que dicen que "tener piojos es falta de higiene”, pero tampoco es verdad, "afectan igual a cabellos limpios o sucios".
Y uno muy extendido: “Vinagre, mayonesa o alcohol los eliminan”. Pues en este caso, aseguran que "no han demostrado eficacia y pueden irritar la piel".
