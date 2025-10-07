¿Sabes si estás bebiendo todo el agua que necesitas? Pues cuidado, porque afecta a tu salud
Hay muchos bulos sobre el tema de la hidratación
Seguro que has escuchado a algún influencer decir cosas como que el agua no hidrata. Sin embargo, este es uno de los muchos bulos que corren por las redes sobre la hidratación, así que ten cuidado porque afecta a tu salud.
Lo explican desde el canal de Tik Tok Farmacéuticos, donde señalan que "hidratarse es mucho más que calmar la sed. Nuestro cuerpo necesita agua para funcionar y, aunque no lo notes, una leve deshidratación puede alterar tu organismo".
Sin embargo, hay varios mitos que desde Farmacéuticos han querido señalar para que no te confundas. Uno de ellos, muy extendido, que "si no tienes sed, no necesitas beber”. Sin embargo, esto es falso porque "especialmente en las personas mayores, la sensación de sed disminuye y puede ser engañosa".
Otro que seguro que has escuchado mucho es el de "siempre 8 vasos al día”. Pero es que "no todos necesitamos lo mismo. Depende de tu sudoración, salud y actividad. Además, no solo hidrata el agua: leche, infusiones, frutas y verduras también cuentan".
Y una última, que algunos defienden a ultranza: "La cerveza hidrata”. Pero en Farmacéuticos cuentan que "el alcohol deshidrata. Mejor reducir o evitar su consumo".
Y por último, un consejo, "escucha a tu cuerpo, mantente hidratado y elige bebidas y alimentos que cuiden de ti".
La farmacia es, sin duda, uno de los lugares más comunes en nuestro día a día. Pero… ¿realmente sabemos cómo funciona por dentro? Una farmacéutica ha revelado en TikTok uno de sus secretos mejor guardados: todo está organizado “por orden alfabético”.
Y es que, como explica Claudia L. Vega en su canal, los medicamentos no se colocan al azar. En la zona visible del mostrador —la que vemos cuando entramos como clientes— solo pueden exhibirse los medicamentos de venta libre, es decir, los que no requieren receta médica. En cambio, aquellos que sí necesitan prescripción deben mantenerse fuera de la vista, resguardados en la rebotica.
Ahora bien, ¿cómo localizan los farmacéuticos el medicamento que necesitas? En muchas farmacias modernas, el proceso está completamente automatizado. Un robot dispensador se encarga de traer el producto directamente hasta el profesional, sin que este tenga que moverse. Todo ocurre en cuestión de segundos, casi como si fuera magia.
Farmacias
En las farmacias más tradicionales, el método sigue siendo muy eficiente: los medicamentos con receta se almacenan en armarios organizados alfabéticamente y por formato. Las pastillas y cápsulas van en un lugar, mientras que otros formatos —como jarabes, cremas o supositorios— se ubican por separado. Este sistema permite encontrar cualquier medicamento de forma rápida y ordenada.
