Esta es la falsa creencia con el aloe vera: "Puede irritar y causar dermatitis"

El aloe vera es una planta con muchos beneficios, pero también llena de falsas creencias que te pueden pasar factura: "Puede irritar y causar dermatitis".

Lo cuenta la tiktoker Boticaria García, quien señala en un vídeo que "si me he quemado con el sol o tengo alguna irritación en la piel, lo que hago es tomar mi planta de aloe vera. Corto un pedacito de una hoja así y la paso sobre la piel irritada. Claro, pensamos que lo natural es lo mejor, ¿no? Como la cicuta, que también es natural pero no por eso es buena. La respuesta es no".

Y es que, como explica, "dentro de la hoja de aloe vera hay un compuesto llamado aloin que puede irritar y causar dermatitis al contacto en algunas personas. No siempre pasa, pero sí en un porcentaje interesante de casos. Además, en la hoja pueden quedar trazas de bacterias del suelo que contaminan y empeoran la piel irritada o quemada, y eso no ayuda a la barrera de la piel".

Boticaria García señala que nunca se debe usar directamente de la planta "para tratar quemaduras o irritaciones. Sí al aloe vera, pero en productos formulados y preparados, como los que venden en farmacias, que están libres de esas sustancias irritantes". Y es que, "lo mejor es usar aloe vera que ha sido tratada y formulada correctamente, no la planta directamente. Y si no quieres confundirte, usa productos específicos para quemaduras y cuidado de la piel. Que el aloe vera es natural y decorativa, perfecto para la ventana, pero para la piel, mejor con precaución".

La eterna duda sobre si comer huevos es saludable sigue rondando en la mente de muchas personas. Pero, ¿qué dice realmente la ciencia al respecto?

La divulgadora en TikTok Boticaria García ha abordado este tema en uno de sus vídeos, aclarando que la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) ha actualizado sus criterios para definir qué alimentos pueden considerarse saludables.

Antes, para que un alimento recibiera esta etiqueta debía ser bajo en sodio, bajo en grasa total, bajo en grasas saturadas y también bajo en colesterol.

Sin embargo, las cosas han cambiado. Según explica Boticaria, ahora los requisitos son más específicos: un alimento debe seguir siendo bajo en sodio, pero ya no necesita reducir todas las grasas, solo las saturadas, y además debe ser bajo en azúcares añadidos. Como apunta con ironía, "parece que el azúcar antes no era tan malo".

Gracias a estos nuevos parámetros, el huevo deja atrás su mala fama y se gana un puesto en la lista de los alimentos saludables.

Y ahora viene la pregunta que muchos se hacen:

¿Cuántos huevos se pueden comer al día?

La respuesta, dice Boticaria, depende de varios factores: el estilo de vida, cómo se cocinan y con qué se acompañan. Pero en líneas generales, consumir entre 1 y 2 huevos al día es perfectamente saludable para la mayoría de personas.