Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El famoso "cepillo de dientes para vagos" ¿funciona o perjudica tu salud dental? Esta es la inesperada opinión de los expertos

Una correcta higiene bucodental puede prevenir numerosas enfermedades que van más allá de las famosas caries

El famoso &quot;cepillo de dientes para vagos&quot; ¿funciona o perjudica tu salud dental?: esta es la inesperada opinión de los expertos

El famoso "cepillo de dientes para vagos" ¿funciona o perjudica tu salud dental?: esta es la inesperada opinión de los expertos

Roberto González

La salud bucodental es fundamental para mantener a raya infinidad de enfermedades que, en ocasiones, van más allá de los dientes. En este aspecto, el cepillado es clave para que nuestros dientes estén sanos. Pero, ¿usamos correctamente el cepillo de dientes? y lo que ahora parece haberse puesto de moda y que trae de cabeza a muchos dentistas ¿funciona el conocido como cepillo para vagos?

Para responder a estas cuestiones Janira Sánchez, dentista, ha compartido un vídeo en su perfil de TikTok en el que explica las consecuencias que puede tener el uso de estos dispositivos para nuestros dientes.

"Comentando productos que no sirven para nada, hoy el cepillo para vagos. Este innovador producto, aparte de removerte los sesos, no limpia nada bien y te voy a explicar por qué no deberías comprarlo uno", explica.

"Con él no podrás cepillarte la lengua, por lo que tendrás que comprarte o un cepillo o un raspador de lengua aparte", cuenta.

@clinicajanirasanchez Me habéis pedido mucho que comente el famoso “cepillo para vagos” viral. Te cuento si realmente merece la pena o no comprarlo. #SaludDental #HigieneOral #Dentista #JaniraSanchez #CepilloViral ♬ sonido original - Clínica Dental Janira Sánchez

"Dos, no controlas bien la presión que estás haciendo sobre los dientes y esto provocará que tengas una recesión de las encías, es decir, que pierdas la encía", recuelda la experta.

"Y tres, es carísimo, cuesta trescientos eurazos y además, como hay que cambiar de cabeza al cada tres meses, pues vete sumando", señala la dentista.

Consejos para una correcta higiene dental

Para mantener una buena higiene dental, cepíllese los dientes al menos dos veces al día con pasta dental con flúor, use hilo dental o cepillos interproximales diariamente, visite al dentista de forma regular y adopte una dieta saludable, limitando el consumo de azúcares y ácidos. Cambie su cepillo dental cada 3 o 4 meses y considere usar un raspador de lengua para eliminar bacterias y refrescar el aliento. 

Dieta y hábitos

Reduce el consumo de azúcares y almidones para evitar la proliferación de bacterias que dañan el esmalte dental.

Noticias relacionadas y más

Masticar chicle sin azúcar puede ayudar a limpiar mecánicamente los dientes y las encías después de comidas si no es posible cepillarse.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo
  2. La suspensión de la pesca de esta especie en el País Vasco preocupa en Asturias: estas son las previsiones para la campaña en un referente enclave angulero
  3. Parque Astur suma nuevas aperturas: esta es la tienda de una conocida multinacional que cuenta con un outlet en el centro comercial de Trasona
  4. Sergio González, una de las opciones en cartera para asumir el banquillo del Sporting tras la destitución de Garitano
  5. Así será la transformación de una fuente emblemática de Oviedo: más color y menos ruido
  6. Los viajes del Imserso 'vuelan' en Asturias: estos son los destinos donde ya quedan pocas plazas
  7. Martín Peláez lamenta la derrota del Real Oviedo y anuncia sorpresas: 'Serán potentes e históricas
  8. Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón

Arturo Artime, jefe de la Policía Local de Gijón: "La coordinación entre cuerpos de seguridad en Gijón es ejemplo para toda España"

Arturo Artime, jefe de la Policía Local de Gijón: "La coordinación entre cuerpos de seguridad en Gijón es ejemplo para toda España"

Alegría se enzarza con el PP y el presidente del Senado acaba llamándola al orden

Alegría se enzarza con el PP y el presidente del Senado acaba llamándola al orden

Este es el "snack" más saludable que le puedes dar a tus hijos para que lleven al colegio: "El material que tu cuerpo necesita para crecer"

Este es el "snack" más saludable que le puedes dar a tus hijos para que lleven al colegio: "El material que tu cuerpo necesita para crecer"

Aditya Mittal, CEO de Arcelor: "La industria siderúrgica europea puede tener un futuro mucho más sólido ahora"

Aditya Mittal, CEO de Arcelor: "La industria siderúrgica europea puede tener un futuro mucho más sólido ahora"

Escuelas Blancas acoge el viernes el acto de izado de la bandera

Escuelas Blancas acoge el viernes el acto de izado de la bandera

Casi 1.300 corredores de toda España participarán este fin de semana en la Abeduriu Trail Race de San Martín

Casi 1.300 corredores de toda España participarán este fin de semana en la Abeduriu Trail Race de San Martín

El famoso "cepillo de dientes para vagos" ¿funciona o perjudica tu salud dental? Esta es la inesperada opinión de los expertos

El famoso "cepillo de dientes para vagos" ¿funciona o perjudica tu salud dental? Esta es la inesperada opinión de los expertos

Oviedo estrena una nueva orquesta: La Sociedad Filarmónica ya tiene su propia formación

Oviedo estrena una nueva orquesta: La Sociedad Filarmónica ya tiene su propia formación
Tracking Pixel Contents