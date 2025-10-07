El famoso "cepillo de dientes para vagos" ¿funciona o perjudica tu salud dental?: esta es la inesperada opinión de los expertos

La salud bucodental es fundamental para mantener a raya infinidad de enfermedades que, en ocasiones, van más allá de los dientes. En este aspecto, el cepillado es clave para que nuestros dientes estén sanos. Pero, ¿usamos correctamente el cepillo de dientes? y lo que ahora parece haberse puesto de moda y que trae de cabeza a muchos dentistas ¿funciona el conocido como cepillo para vagos?

Para responder a estas cuestiones Janira Sánchez, dentista, ha compartido un vídeo en su perfil de TikTok en el que explica las consecuencias que puede tener el uso de estos dispositivos para nuestros dientes.

"Comentando productos que no sirven para nada, hoy el cepillo para vagos. Este innovador producto, aparte de removerte los sesos, no limpia nada bien y te voy a explicar por qué no deberías comprarlo uno", explica.

"Con él no podrás cepillarte la lengua, por lo que tendrás que comprarte o un cepillo o un raspador de lengua aparte", cuenta.

"Dos, no controlas bien la presión que estás haciendo sobre los dientes y esto provocará que tengas una recesión de las encías, es decir, que pierdas la encía", recuelda la experta.

"Y tres, es carísimo, cuesta trescientos eurazos y además, como hay que cambiar de cabeza al cada tres meses, pues vete sumando", señala la dentista.

Consejos para una correcta higiene dental

Para mantener una buena higiene dental, cepíllese los dientes al menos dos veces al día con pasta dental con flúor, use hilo dental o cepillos interproximales diariamente, visite al dentista de forma regular y adopte una dieta saludable, limitando el consumo de azúcares y ácidos. Cambie su cepillo dental cada 3 o 4 meses y considere usar un raspador de lengua para eliminar bacterias y refrescar el aliento.

Dieta y hábitos

Reduce el consumo de azúcares y almidones para evitar la proliferación de bacterias que dañan el esmalte dental.

Masticar chicle sin azúcar puede ayudar a limpiar mecánicamente los dientes y las encías después de comidas si no es posible cepillarse.