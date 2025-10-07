Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Laura Álvarez, pediatra: "La fiebre en los hijos asusta mucho, pero no siempre es enemiga"

La médica derriba uno de los mitos más extendidos en menores

"La fiebre en los hijos asusta mucho a las familias, pero no siempre es enemiga". Lo asegura la pediatra Laura Álvarez a través de sus redes sociales (@lapediatralaura). Según explica esta médica, la fiebre ayuda en la lucha contra las infecciones. Impide que los microbios se multipliquen y aumenta la respuesta de las defensas.

Hablando de fiebre, Laura Álvarez aprovecha para desmontar uno de los mitos más extendidos. "Hasta que no tengas 38 no hay que darle nada". Falso. "No tratamos cifras del termómetro, tratamos el malestar. Habrá peques que con 38 estarán como una campana y otros con 37,5 que están mal", comenta.

No salir corriendo a urgencias

¿Hay que ir corriendo a urgencias? Ante todo, esta pediatra pide mantener la calma. Hay veces que vamos al hospital con nuestro pequeño y en el informe ponen "fiebre de corta duración". Eso es porque "si acaba de empezar la fiebre, puede que aún no sepamos el foco". Es decir, es demasiado pronto.

El tratamiento adecuado

Sobre el tratamiento, Laura Álvarez advierte que por rutina no hay que tratar cada cuatro horas para que al niño no le suba la fiebre. "Esta práctica puede llevar a errores de dosificación. Tratamos el malestar y el dolor, por lo que solo estaría indicado si precisa", detalla.

Cuándo es fiebre

Pero, ¿cuándo es fiebre? La médica da las temperaturas: 37,5 si el termómetro se coloca en la axila, 38 en el recto, 37,5 en la boca, 38 en el tímpano y 37,5 en la frente. Lo mejor es usar un termómetro digital y en la axila.

Hay que preocuparse cuando...

Hay que acudir a urgencias en las siguientes situaciones: si "es un menor de tres meses y tiene fiebre, si la fiebre supera los 40, si tiene vómitos o diarrea persistente, si tiene dificultad respiratoria, mal estado general, petequias (manchas rojas que no desaparecen a la presión), dolor de cabeza intenso o rigidez en la nuca, orina poco y presenta convulsiones o pérdida de consciencia.

