El limpiaparabrisas: la curiosa señal que hace tu bebé para decirte que está saciado y que no conocías

Consiste en mover las manos sobre la bandeja de la trona, barriendo la comida

Un bebé comiendo en la trona

Un bebé comiendo en la trona / Freepik

Roberto González

Lo llaman el limpiaparabrisas y es una señal de saciedad. Es cuando el bebé mueve las manos como un limpiaparabrisas, de izquierda a derecha, sobre la bandeja de la trona, barriendo y tirando la comida al suelo. Es algo así como decir con gestos: ¡Basta ya! ¡No quiero más! Seguro que la has visto, pero hasta ahora no conocías su significado.

Pues se trata de una de las señales de saciedad más comunes y que los expertos piden escuchar y respetar. Otros avisos claros de saciedad son que el bebé gire la cara, pida salir de la silla o intente salir, que cierre la boca o que haga una señal de no con la cabeza.

La importancia de respetarlo

"El movimiento de limpiaparabrisas es muy común entre los bebés que están transitando la etapa de alimentación complementaria. Es fundamental que este movimiento sea observado y respetado por el cuidador", señalan los expertos. ¿Y por qué? Porque hay que ayudar a nuetsros pequeños a entender y respetar cuando están satisfechos.

"Es muy importante ayudar a los bebés aprendan a identificar la señal de hambre y saciedad. Somos parte de una generación que tiene mucha dificultad en reconocer su saciedad, y es muy común que comamos más allá de lo que realmente nos pide nuestro cuerpo. Además de estas, cada familia puede observar diferentes señales presentadas por su bebé", apostillan.

Noticias relacionadas y más

En este contexto, es habitual ver a un bebé aplastando la comida antes de llevársela a la boca o en algunos casos de escupirla. ¿Por qué hacen esto último? Porque, aunque parezca simple, masticar es una tarea compleja, que requiere mucha coordinación. Y a veces cuando pueden masticar bien ciertos alimentos, los expulsan.

