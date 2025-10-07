Este es el "snack" más saludable que le puedes dar a tus hijos para que lleven al colegio: "El material que tu cuerpo necesita para crecer"
Y mucho más barato de lo que crees
A la hora de pensar en qué "snack" darles a tus hijos para que lleven al colegio, piensa en que puedes darle algo muy saludable y que es mucho más barato de lo que crees: "El material que tu cuerpo necesita para crecer".
Te lo cuenta la tiktoker Boticaria García, quien explica que "hay cinco razones por las que un minibrick de leche puede ser un snack genial para niños".
Y es que "es una fuente de proteína de calidad. La leche aporta proteínas completas, el material que tu cuerpo necesita para crecer". Además, "ofrece energía fácil y equilibrada. Tiene lactosa, que es el azúcar natural de la leche, además de proteínas y un poco de grasa. Esta combinación da energía sostenida, sin esos picos y bajones que causan los dulces ultra procesados".
Boticaria García señala que la leche "aporta calcio y vitamina D. Sabemos que la leche no es la única fuente de calcio, pero sí una de las mejores". Y además, "hidrata y nutre al mismo tiempo. Es un dos en uno: líquido y alimento".
Asimismo, "es práctico y seguro. Los bricks pequeños son fáciles de llevar a la escuela, abrir y beber. No necesitan refrigeración y vienen en envases deliciosos. Es un snack listo para usar sin complicaciones".
Si estás buscando una forma natural de reforzar tus defensas, hay un alimento que deberías tener en cuenta: los hongos. La conocida divulgadora en TikTok, Boticaria García, los describe como auténticos "pequeños soldados del bosque" dispuestos a ayudarte desde dentro.
Según explica, setas como el shiitake o el maitake no solo son deliciosas, sino que también contienen beta-glucanos, un tipo de fibra con efectos directos sobre el sistema inmunológico.
¿Cómo funcionan? Boticaria lo resume en dos estrategias clave, estimulan a los macrófagos, que ella compara con “camiones quitanieves” que recorren el cuerpo eliminando restos y residuos. Los hongos potencian esa capacidad de limpieza, dejando tu organismo más limpio y preparado para defenderse; y también activan las células asesinas naturales (NK o natural killers), que son las encargadas de identificar y destruir células infectadas o tumorales. No solo aumentan su número, sino que también mejoran su precisión, haciéndolas más eficaces en su labor.
Además de estos beneficios, los hongos son bajos en calorías, ricos en minerales y antioxidantes, y aportan un delicioso sabor umami que mejora tus platos sin necesidad de añadir sal.
Poético
Y como dice la propia Boticaria con un toque poético: "Hongos en la despensa, defensas que se aumentan."
- La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo
- La suspensión de la pesca de esta especie en el País Vasco preocupa en Asturias: estas son las previsiones para la campaña en un referente enclave angulero
- Parque Astur suma nuevas aperturas: esta es la tienda de una conocida multinacional que cuenta con un outlet en el centro comercial de Trasona
- Sergio González, una de las opciones en cartera para asumir el banquillo del Sporting tras la destitución de Garitano
- Así será la transformación de una fuente emblemática de Oviedo: más color y menos ruido
- Los viajes del Imserso 'vuelan' en Asturias: estos son los destinos donde ya quedan pocas plazas
- Martín Peláez lamenta la derrota del Real Oviedo y anuncia sorpresas: 'Serán potentes e históricas
- Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón