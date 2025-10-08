Esta es la cara oculta de los infartos que nadie te cuenta: las tres medidas que sí funcionan para prevenirlos
La recomendación de los expertos sobre cómo anticiparse a las enfermedades cardíacas
La ciencia ha descubierto recientemente el motivo por el que personas jóvenes que se cuidan o incluso hacen deporte, tienen un infarto. Se llama lipoproteína y casi nadie sabe que la tiene alta. Sobre esto ha compartido un vídeo en su perfil de TikTok el cardiólogo Aurelio Rojas.
"El otro día tuve un paciente de cuarenta y un años, deportista, sin colesterol alto y aún así había tenido un infarto. ¿Por qué nadie le había medido la lipoproteína A? ¿Y te preguntarás qué es la lipoproteína A? Se trata de una partícula hereditaria, es decir, viene en tus genes, muy parecida al colesterol ldl, es decir, el malo, pero mucho más peligroso ya que es tremendamente proinflamatorio y procoagulante de la sangre", indica el experto.
"Solo se detecta si la pides específicamente en la analítica y solo hace falta hacerlo una vez en la vida. La mala noticia es que si la tienes alta, a día de hoy todavía no tenemos tratamiento", destaca el médico.
"Por tanto, es prioritario que controles el resto de factores proinflamatorios. Apunta bien, nada de azúcares y ultraprocesados en la dieta, tabaco cero y controla muy bien ese exceso de peso. En algunos casos específicos, de más riesgo y que tu médico tiene que valorar, puede ser útil el tratamiento con estatinas o con inhibidores de p, c, k nueve", señala.
"Así que, como ves, no se trata solo de cuidarte, sino saber también dónde hay que mirar. Pide que te midan la lipoproteína, sobre todo si tienes antecedentes en tu familia. Como ves, la información salva vidas. La tuya o de quien tú quieres", cuenta el experto.
